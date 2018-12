Most Wanted 2019: Unsere 19 Spiele Highlights des neuen Jahres

Nur noch wenige Stunden trennen uns von einem neuen Gaming-Jahr. Auch wenn 2018 uns mit etlichen Spieleperlen versorgt hat und mit Titeln wie Red Dead Redemption 2, God of War oder Assassin’s Creed Odyssey so große und reichhaltige Welten wie selten zuvor geschaffen hat, gibt es, um es mit Qui-Gon Jinn zu sagen, immer einen größeren Fisch. Ob 2019 dieser große Fisch sein wird, welche Spiele im nächsten Jahr erscheinen und auf welche wir noch warten müssen, kann nur die Zeit zeigen. Wir wollen euch aber trotzdem schon jetzt unsere 19 Highlights für 2019 präsentieren, auf die wir uns in der Redaktion ganz besonders freuen.

1 Anno 1800

Plattform: PC

Erscheinungsdatum: 26. Februar 2019

Die Rückkehr der Quersumme! Bisher haben es die Entwickler der Anno-Reihe noch mit jedem Ableger geschafft, die Neun als wiederkehrendes Element einzuarbeiten, so auch in Anno 1800. Mit dem neuesten Teil kehrt das deutsche Entwicklerstudio Blue Byte der Zukunft vorerst den Rücken und präsentiert uns die Industrielle Revolution in ihrer ganzen, verrauchten Pracht. Der Epoche geschuldet spielen Faktoren wie Umweltverschmutzung eine gewichtige Rolle, wenn es darum geht, eure Bürger bei Laune zu halten, denn die Fabriken laufen Tag und Nacht. Auch die Expeditionen versprechen jede Menge Spielspaß, denn ihr verwaltet nun nicht mehr nur eure eigene Region, sondern nehmt fleißig an der Kolonialisierung teil. Schon im Frühjahr heißt es wieder: Segel setzen und zu neuen Ufern aufbrechen!

2 Anthem

Plattform: PC, PlayStation 4, Xbox One

Erscheinungsdatum: 22. Februar 2019

Rein in den Anzug und feuer frei! Schon früh im kommenden Jahr dürfen wir uns über den Release von Anthem freuen. Zehn Jahre ist es her, dass Electronic Arts eine komplett neue IP vorgestellt hat, sodass die Erwartungen an Anthem enorm sind. Hinzu kommt, dass der kooperative Shared-World-RPG-Shooter von BioWare entwickelt wird, einem der renommiertesten Studios, wenn es um das Erzählen epochaler Geschichten geht. Wie etwa in Warframe wird es verschiedene Kampfanzüge geben, die sogenannten Javelins, welche allesamt mit einzigartigen Fähigkeiten daherkommen. Wir hoffen, auf atemberaubende Geschwindigkeit, gemixt mit brachialer Action und tollen Charakteren. Dürfen wir das verlangen, BioWare?

3 Beyond Good and Evil 2

Plattform: PC, PlayStation 4, Xbox One

Erscheinungsdatum: TBA

Kaum ein Videospiel zuvor hat eine so eingeschworene Fan-Gemeinde aufbauen und trotzdem finanziell so abstürzen können wie Beyond Good and Evil. 16 Jahre nach dem skurrilen Weltraumabenteuer wagt sich Ubisoft nun endlich an eine Fortsetzung. Uns erwartet ein Prequel, das die Vorgeschichte von Jade und ihrem Begleiter Pey’j erzählt. Neben dem antropomorphen Schwein und der toughen Reporterin steht dieses Mal aber wohl eine ganz andere Crew im Vordergrund, bestehend aus einer mysteriösen Frau mit Afro-Frisur, einem Affen und einem schwer bewaffneten Weltraum-Piraten. Die gigantische offene Spielwelt steht zur freien Erkundung und das nicht nur zu Fuß, sondern auch in der Luft. Wann genau Beyond Good and Evil 2 erscheint, ist bislang noch fraglich, wir hoffen jedoch auf eine Veröffentlichung in 2019.

4 Code Vein

Plattform: PC, PlayStation 4 und Xbox One

Erscheinungsdatum: TBA

Code Vein war bereits Teil unserer letzten Ausgabe von „Most Wanted“, hat sich in diesem Jahr aber wieder einen Platz verdient. In den vergangenen Monaten ist es zwar recht ruhig um das Action-RPG von Bandai Namco geworden, trotzdem geben wir die Hoffnung nicht auf, dass uns recht bald ein düsteres, souls-esques Spiel mit Vampiren ins Haus steht, das in die großen Fußstapfen des Genre-Vorreiters treten kann. Code Vein entführt uns dabei in eine dystopische Zukunft, in der eine Geheimgesellschaft die Macht an sich gerissen hat. Blutdürstige Ghoule und Vampire streifen durch die Überreste einer großen Zivilisation und fordern ihren blutigen Tribut. Der spielerische Albtraum soll allein oder zu zwei bestreitbar sein.

5 Dark Devotion

Plattform: PC, PlayStation 4 (unangekündigt), Xbox One (unangekündigt)

Erscheinungsdatum: TBA

Apropos düstere Action-RPGs mit Anleihen bei Dark Souls. Dark Devotion vom französischen Indie-Entwickler Hibernian Workshop konnte uns mit seinem bedrohlichen Pixel-Look und knallhartem Schwierigkeitsgrad bereits auf der diesjährigen Gamescom begeistern. Bald soll der Titel offiziell das Licht der Welt erblicken. Im Gespräch mit Art-Designer Louis Denizet konnten wir herausfinden, dass sich das kleine Team ganz offen dazu bekennt, einige Inspiration aus dem großen Vorbild von From Software gezogen zu haben. Tugenden wie komplexes Leveldesign, eine kryptische Narrative, die Erkundung belohnt und eine trostlose Atmosphäre befolgt Dark Devotion allerdings auf seine ganz eigene Art. Wir können es kaum erwarten, erneut Hand an den bockschweren Action-RPG-Plattformer legen zu dürfen, denn bereits im August schien das Spiel technisch wie spielerisch auf einem enorm guten Stand.

6 Days Gone

Plattform: PlayStation 4

Erscheinungsdatum: 26. April 2019

Mit dem Feuerstuhl durch die Zombie-Apokalypse – In Days Gone ist die Erde einer globalen Pandemie zum Opfer gefallen, die den Großteil der Menschheit ausgerottet hat. Als ehemeliger Biker steht für Deacon St. John fest: Um zu überleben, muss er die Straßen unsicher machen, immer auf der Suche nach Nahrung und Ressourcen. Das Problem: Massen von degenerierten Freakers, ehemaligen Menschen, stehen ihm im Weg, sodass er sich mit Motorrad und allerlei Kawenzmännern zur Wehr setzen muss. In ersten Präsentationen sorgte besonders die schiere Masse der Zombies für Furore, die sich derart realistisch bewegt und auf den heldenhaften Outlaw stürzt, dass es eine wahre Freude ist. Ob der Singleplayer-Shooter auch langfristig überzeugen kann, erfahren wir im April.

7 Death Stranding

Plattform: PlayStation 4

Erscheinungsdatum: TBA

Oh Kojima, was lässt du uns wieder warten! Schon im vergangenen Jahr gehörte Death Stranding von Hideo Kojima zu unseren absoluten Hype-Titeln. Daran hat sich bis heute nichts geändert, genau wie an der Tatsache, dass weiterhin nicht bekannt ist, wann der mysteriöse Titel rund um Norman Reedus, Mads Mikkelsen und Babies in Flaschen erscheint. Vor wenigen Tagen hat der Kult-Entwickler in einer Neujahrsbotschaft zwar mit der folgenden Aussage kryptische Hinweise fallen gelassen („Is 2019 the year of the Whale? Please look forward to Death Stranding!“), konkret ist allerdings nichts an der Botschaft. Wir bleiben gespannt und hoffen auf einen Release im kommenden Jahr.

8 Sekiro: Shadows die twice

Plattform: PC, PlayStation 4, Xbox One

Erscheinungsdatum: 22. März 2019

Dark Souls ist tot – es lebe Sekiro! From Software hat ein neues Pferd im Stall und es hört auf den klingenden Namen Sekiro: Shadows die Twice. Bereits im März erwartet uns ein Action-RPG der Extraklasse, soviel können wir schon jetzt behaupten. Das Setting präsentiert sich durchweg asiatisch, während wir mit einem spielerischen Mix aus Dark Souls und Bloodborne rechnen können: Schnell, vertikal, fordernd sind die Stichwörter, welche für Sekiro die Marschrichtung vorgeben. Mit Prothese am Arm und zahlreichen Gadgets in der Hinterhand begibt sich der namensgebende Protagonist auf eine Reise quer durch die fernöstliche Mythologie und schwebt dabei in permanenter Gefahr. Neu bei Sekiro; Der Tod bedeutet nicht automatisch das Ende, sodass sich die Dynamik der Kämpfe deutlich von anderen From Software Titeln unterscheiden dürfte. Wir sind heiß und können den März kaum erwarten.

9 The Last of Us Part II

Plattform: PlayStation 4

Erscheinungsdatum: TBA

The Last of Us Part II dürfte für viele wohl der am sehnlichsten erwartete Titel für das kommende Jahr sein. Joel und Ellie haben im Vorgänger bei uns wie euch tiefe Narben hinterlassen, sodass wir es kaum erwarten können, zusammen mit einer deutlich reiferen Ellie in die Welt der Fortsetzung einzutauchen. Der erste Gameplay-Trailer zum Spiel präsentierte perfekt durchchoreographierte Action-Sequenzen, die uns aus den knallbunten Gamer-Socken gehauen haben. Ob sich der fertige Titel genau so flüssig und cineastisch anfühlt, bleibt abzuwarten. Wenn Naughty Dog es allerdings schafft, eine ähnlich dichte Atmosphäre und toll erzählte Geschichte wie im ersten Teil zu liefern, dann haben wir absolut keine Bedenken, dass The Last of Us Part II ein absolutes Fest wird.

10 Devil May Cry 5

Plattform: PC, PlayStation 4, Xbox One

Erscheinungsdatum: 08. März 2019

Mit Dante und Nero wird’s dämonisch – Devil May Cry steht seit Jahren für schnelle, brutale Action, die vor allem ein Ziel hat: Gnadenlosen Spielspaß. Daran hat sich auch mit dem fünften Teil nichts geändert, der bereits im März auf Konsolen und Rechner kommt. Dante und Nero feiern ihre furiose Rückkehr und versprechen neben geballter Action ein Feuerwerk an One-Linern. Die Geschichte setzt dabei einige Jahre nach den Ereignissen von Devil May Cry 5 an, als die mysteriöse Figur V auftaucht, um Dante anzuheuern, der für ihn dämonische Aktivität aufdecken soll. Verantwortlich zeigt sich erneut Hideaki Itsuno, Gründervater der Reihe und Experte für perfekt ausdefinierte Kampfszenen. Wenn sich die Story am Riemen reißt, dürfte Weihnachten für alle Schnetzel-Fans schon im März kommen.

11 Ghost of Tsushima

Plattform: PlayStation 4

Erscheinungsdatum: TBA

Mit Ghost of Tsushima bringen die Sucker Punch Studios den feuchten Traum eines jeden Samurai-Fan auf den Bildschirm. Viele Details sind zum Action-Adventure noch nicht bekannt, das Spiel soll allerdings im feudalen Japan, kurz vor Ende der Samurai-Generation, spielen. Als einer der letzten überlebenden Krieger müssen Traditionen über Bord geworfen werden, um eine ganz neue Art des Kämpfens zu erschaffen: Den Weg des Ghost. Ihr durchstreift eine offene Spielwelt und werdet immer wieder mit den einfallenden Mongolen zur Zeit der ersten Invasion konfrontiert. Dem Namen getreu soll auch Stealth eine gewichtige Rolle beim Erobern von Festungen spielen. Wenn Inszenierung und Grafik auf einem ähnlichen Level wie beim Enthüllungstrailer der diesjährigen E3 spielen, können wir uns auf ein atmosphärisches Brett freuen.

12 Halo Infinite

Plattform: PC, Xbox One

Erscheinungsdatum: TBA

Auch wenn wir nicht davon ausgehen, dass Halo Infinite bereits 2019 das Licht der Welt erblicken wird, haben wir es in unsere Hype 19 mit aufgenommen. Mit dem Master Chief kehrt eine der letzten großen Hoffnungen für Microsoft zurück auf die Bildfläche, denn in puncto Exklusivtitel musste sich der Software-Riese in den vergangenen Jahren in der Regel dem ewigen Konkurrenzen Sony geschlagen geben. Vielversprechend ist besonders die Tatsache, dass Halo Infinite auf einer komplett neuen Engine laufen soll. 343 Industries hat den ersten Teaser auf der diesjährigen E3 deshalb als kleine Tech-Demo für ihre neue Slipspace Engine bezeichnet. Es ist also durchaus möglich, dass ein neuer Halo Teil erst mit Einführung der neuen Konsolengeneration Eingang in den spielerischen Kanon von Xbox und PC findet. Das Spiel selbst bleibt ebenso mysteriös, denn zu den spielerischen Inhalten gibt es bisher leider rein gar keine Informationen. Wir bleiben dran.

13 Kingdom Hearts 3

Plattform: PlayStation 4, Xbox One

Erscheinungsdatum: 25. Januar 2019

Einer der ersten großen Titel erwartet uns schon Ende Januar mit Kingdom Hearts 3. Gemeinsam mit etlichen Figuren aus den Disney- und Pixar-Universen erlebt der auserwählte Junge Sora das Abenteuer seines Lebens. Seine ständigen Begleiter sind im namentlich dritten Ableger der tollpatschige Donald Duck und Goofy als wortgewandter Kompagnon. Natürlich hat die Dunkelheit erneut Einzug gehalten in das Universum von Kingdom Hearts und bedroht, in Form der Herzlosen, die Welt ins Chaos zu stürzen. Nur mit der Macht der Freundschaft können Sora und die anderen Kultcharaktere das Schicksal der Welt zum Guten wenden. Unter anderem mit dabei: Captain Jack Sparrow aus den Flucht der Karibik-Filmen sowie Baymax, der 2015 sein Kinodebüt feierte.

14 Metro: Exodus

Plattform: PC, PlayStation 4, Xbox One

Erscheinungsdatum: 15. Februar 2019

Aus dem Untergrund – Zum ersten Mal in der Geschichte der Metro-Reihe darf Artyom das Tageslicht beschreiten. Dass die Welt außerhalb der russischen Untergrundbahn nicht unbedingt besser dran ist als unter Tage, erfährt der Überlebende jedoch recht schnell am eigenen Leib. Auch der dritte Teil der Serie basiert in Grundzügen wieder auf den Romanen von Dmitry Glukhkovsky, hat allerdings keine strikte Vorlage wie noch Metro 2033. Wir konnten das Spiel bereits auf der Gamescom kurz antesten und sind begeistert von der graphischen Finesse, mit der 4A Games zu Werke gehen. Natürlich darf dabei aber auch wieder ordentlich geballert werden, wenn sich Artyom mit den Gefahren der Oberwelt konfrontiert sieht.

15 Ori and the will of the wisps

Plattform: PC, Xbox One

Erscheinungsdatum: TBA

Ori and the Blind Forest gehörte 2015 zu den absoluten Überfliegern im Indie-Segment. Und das nicht ohne Grund, denn der Plattformer konnte nicht nur mit einigen spielerischen Innovationen bestechen, sondern vor allem mit seinem unverwechselbaren Look. „Ohhh-Momente“ reihten sich bei uns aneinander, sodass wir uns kaum halten konnten, als auf der E3 2017 ein Nachfolger angekündigt wurde. Ori and the Will of the Wisps wirkt auf den ersten Blick genauso charmant wie der Vorgänger und dürfte sich wohl auch so flüssig und gut gepaced spielen wie das Debüt. Dementsprechend können wir bisher nur eine Sache am zweiten Teil wirklich schlecht finden: Es hat noch kein offizielles Erscheinungsdatum. Bleibt sich der atmosphärische Plattformer der österreichischen Moon Studios treu, dann ist 2019 in Sachen Indie auf einem richtig guten Weg.

16 Resident Evil 2 Remake

Plattform: PC, PlayStation 4, Xbox One

Erscheinungsdatum: 25. Januar 2019

Grauenvoller Perspektivwechsel – Resident Evil 2 ist wieder da und das schöner und schrecklicher als je zuvor. Der für viele wohl beste Teil der Reihe bekommt endlich ein Remake und lädt erneut zum hemmungslosen Gruseln ein, wenn Leon S. Kennedy und Claire Redfield erneut durch die Polizeistation von Raccoon City irren. Der zweite Ableger der Reihe steht wie kaum ein anderer für das Konzept Survival Horror und fährt uns auch heute noch den ein oder anderen Schauer über den Rücken. Die Neuauflage soll genau dort ansetzen und für einige Überraschungen sorgen, denn soviel sei vorab verraten: Auch die Geschichte hat einige Wendungen hinzubekommen. Der größte Unterschied zum Original liegt aber wohl in der neuen Perspektive, denn statt in starrer Iso-Perspektive blickt ihr Claire und Leon nun direkt über die Schulter: Grusel garantiert! Schon Ende Januar wird’s wieder richtig schauderhaft.

17 Shenmue 3

Plattform: PC, PlayStation 4

Erscheinungsdatum: 27. August 2019

Ein unvollendetes Meisterwerk – so betiteln viele Gamer die ersten beiden Teile von Shenmue bis heute. Daran soll sich nun einiges ändern, wenn Ende August endlich der langersehnte dritte Teil erscheint. Dieser soll die lange Reise von Martial Arts Schüler Ryo Hazuki zu einem spektakulären Ende führen, denn dem Mörder seines Vaters ist er in den Vorgängern nicht auf die Spur gekommen. Möglich ist das Ganze nur dank Kickstarter, denn zur E3 2015 startete Shenmue Schöpfer Yu Suzuki eine Kickstarter Kampagne, die binnen weniger Stunden locker das geforderte Budget sprengte. Im Sommer ist es endlich soweit und wir dürfen gespannt sein, was aus dem Sega-Klassiker geworden ist, denn Shenmue 3 kommt nun auch für PC und PlayStation.

18 Star Wars Jedi: Fallen Order

Plattform: TBA

Erscheinungsdatum: „Holiday 2019“

Ganz ehrlich: Wenn ein neues Star Wars Spiel angekündigt wird, sind wir trotz der Kontroversen um die letzten Filme immer mit dabei. So auch bei Star Wars Jedi: Fallen Order. Allzu viel ist zum Spiel bis dato nicht bekannt, jedoch hat EA inzwischen ein paar Info-Brocken zum Singleplayer-Action-Adventure herausgegeben. So soll eine komplett neue Geschichte rund um überlebenden Padawan erzählt werden, die kurz nach den Ereignissen von Episode 3 spielt. Dementsprechend ist es durchaus möglich, dass wir mit einem Vader konfrontiert werden, der gerade erst zu dem „Monster“ geworden ist, das wir alle kennen und ein Stück weit lieben gelernt haben. Als Entwickler wird Respawn Entertainment genannt, die zuvor mit der Titanfall-Reihe zwei absolute Blockbuster an den Start gebracht haben. Das und die Tatsache, dass viel mit Motion Capturing gearbeitet wurde, lässt auf eine durchchoreographierte Weltraum-Odyssee schließen, die mehr zu erzählen hat als die Multiplayer-Schlachten von DICE es können.

19 The Outer Worlds

Plattform: PC, PlayStation 4, Xbox One

Erscheinungsdatum: TBA

Oldschool-Rollenspieler aufgepasst. Gerade erst angekündigt, gehörte The Outer Worlds zu den großen Highlights der diesjährigen Game Awards. Verantwortlich zeigen sich die Erfinder des ersten Fallout, welche zusammen mit Obsidian Entertainment (Fallout: New Vegas) ein First Person Sci-Fi-RPG realisieren wollen, das auf gute alte Tugenden der Rollenspiele setzt. Erstes Bildmaterial verspricht bunte und belebte Welten, die Lust auf Erkundstouren machen und viel Potenzial für skurrile Charaktere bieten – ein Alleinstellungsmerkmal, mit dem die alten Fallout-Teile punkten konnten. Euer Charakter erwacht aus einem jahrelangen Kryoschlaf und sieht sich einer groß angelegten Verschwörung gegenüber, die droht, die riesige Halycon Kolonie zu zerstören und über die Grenzen des Planeten hinweg zu wüten. Je nachdem, wie ihr euren Charakter spielt, soll sich auch das Schicksal der Welt verändern, Handlungen mit Konsequenzen eingeschlossen.