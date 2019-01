Nerdy New Year! – ingame wünscht euch einen guten Start ins Jahr 2019

Egal ob mit Böllern oder Battlefield, Champagner oder Schwip Schwap: Ein neues Jahr bietet immer Anlass zum Feiern. Und was für ein Jahr wir hinter uns haben. Eine Kontroverse jagte die nächste, während uns eine ganze Wagenladung richtig guter Spiele Monat für Monat versüßt hat. Mit magischer Axt haben wir uns durch die nordische Mythologie geschnetzelt und gleichzeitig gelernt, was es heißt, ein Vater zu sein. Im Verbund mit 99 Gleichgesinnten stürzten wir uns aus einem Flugzeug, um zu überleben und im gleichen Atemzug zu erkennen, dass wir nicht so gut sind wie wir es uns vielleicht wünschen. Unter Blut, Schweiß und Tränen sind wir zu Outlaws fürs Leben geworden und konnten uns dem Sog der PlayStation dann doch nicht für immer entziehen – die 400 Euro Kopfgeld waren es wert!

Als Peter Parker durften wir New York erleben wie es wohl nur die wenigsten bisher getan haben, auch wenn das bedeutet, die Spinnenphobie kurz ertragen zu müssen. Während sich unser Bildschirm grau färbte, weil der Berg zu hoch, der Boss zu groß oder das Rätsel zu schwer war, haben wir uns doch geschworen: Einen Versuch noch, nur den einen! Aus dem einen sind 1000 geworden. In 12 großartigen Monaten für alle Gamer haben wir gelernt, dass sich großer Bombast und Emotionen im Kleinen nicht gegenseitig ausschließen müssen und sind Zeuge geworden wie Giganten fallen, die einen durch einen kleinen Jungen mit seinem Pferd niedergerungen, die anderen unter der Last ihrer Fehler und schier endloser Gier zusammengebrochen. In 365 Tagen haben wir eine ganze Menge erlebt, nicht allein, sondern zusammen mit euch!

Deshalb möchten wir die Gelegenheit nutzen, euch allen einen guten Start ins Jahr 2019 zu wünschen und uns gleichzeitig zu bedanken. Dafür, dass ihr uns auf sämtlichen Plattformen unterstützt, fleißig unsere Streams schaut und über Social Media mit uns interagiert. Dafür, dass ihr die erste insane Gamers Night zu einem absoluten Highlight in 2018 habt werden lassen und natürlich dafür, dass ihr unsere Artikel Tag für Tag lest, hinterfragt und ingame mit richtig viel Leben füllt. Wir hoffen, ihr haltet uns auch in 2019 die Treue und feiert Gaming so sehr wie wir es tun. Genug zu zocken gibt es schließlich immer!

Vom ganzen ingame-Team: Nerdy New Year!