Netflix: Nimmt ab Mitte April mehrere Filme und Serien von Monty Python in das Angebot auf

Freunde des makaber britischen Humors von Monty Python dürfen verzückt ihre Kokosnüsse zusammenschlagen. Denn schon im April wird es die größten Klassiker von Monty Python auf Netflix zu sehen geben.

Netflix: Bald auch mit Monty Python-Klassikern

Auf der offiziellen Website von Monty Python, wurde kürzlich bekannt gegeben, dass schon ab dem 15. April 2018 mehrere Filme und Serien der ulkigen Truppe von Briten zu sehen sein werden. Stellt also euren guten Geschmack hinten an und genießt wahre Klassiker der Klamauk-Unterhaltung. So werden neben Die Ritter der Kokosnuss, Das Leben des Brian und Der Sinn des Lebens, wird auch die Serie Monty Python’s Flying Circus verfügbar sein.

Außerdem werden auch verschiedene Dokumentationen und Specials, wie etwa The Meaning of Monty Python oder Monty Python Conquers America in den Katalog aufgenommen. Ob alle Inhalte direkt verfügbar sein werden, ist noch nicht ganz klar, da es regionale Unterschiede bei der Veröffentlichung geben wird. Die USA bleibt vorerst ganz außen vor, weitere Informationen folgen demnächst auf Netflix selbst.

Wer noch nie einen Monty Python-Film gesehen hat, dem ist es nur wärmstens zu empfehlen. Mit der Veröffentlichung auf der Streamingplattform wird es bald einfach und bequem nachzuholen sein. Mit dieser Szene aus Die Ritter der Kokosnuss könnt ihr euch vorab schon einmal einstimmen.