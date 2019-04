Netflix wird teurer: Gründe für die Preis-Steigerung

Death Note: Netflix veröffentlicht Trailer und eröffnet Diskussion

Netflix lieferte uns Serien-Highlights wie Stranger Things und Orange is the New Black - doch mit der neuesten Ankündigung, einer Live-Action Umsetzung von Death Note, sind wir so gar nicht zufrieden. https://www.youtube.com/watch?v=zS9UW2xjdqE Es handelt sich außerdem nicht um eine Serie, was sich durchaus angeboten hätte, da der Anime 37 Folgen und der Manga 12 Bände hat, sondern um einen Film. Die Umsetzung des Kult-Animes und Mangas übernahm Adam Wingard. Am 25. August wird der