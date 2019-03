Neu bei Caseking: Das H2 Pro Headset von Xtrfy

Fortnite: Season 8 gestartet – Alles zu neuen Skins, Spielmodi und Änderungen der Karte

Mit einem mächtigen Kanonenschuss startet Season 8 in Fortnite. Seit dem 28. Februar um 10:00 Uhr sind die Inhalte der neuen Spielzeit online. Mit dabei sind natürlich wieder kleine Änderungen an der Karte, brandneue Skins im Battle Pass, Spielmodi und vieles mehr. Hier sind alle Infos zur achten Season des Battle Royale. Fortnite Season 8: Schatz in Sicht Jede neue Spielzeit in Fortnite kommt mit einem übergeordneten Motto bzw. Thema daher - So auch Season 8. Nach dem Einschlag einer