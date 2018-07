NEU bei Caseking: Die Sprout eSports Special-Edition des preisgekrönten noblechairs EPIC Gaming-Stuhls

World of Warcraft: Pre-Patch für das Add-on Battle for Azeroth erscheint diese Woche

Bald ist es soweit. Nicht mal mehr einen Monat ist es hin, bis World of Warcraft-Spieler sich am neuen Add-on Battle for Azeroth erfreuen dürfen. Blizzard kündigt umfassenden Patch 8.0 an Das Add-on Battle for Azeroth erscheint am 14. August für den PC. Einigen juckt es vielleicht schon in den Fingern, deswegen können wir die super ungeduldigen unter euch vorerst mit einer schnellen News beruhigen. Der Pre-Patch für Battle for Azeroth steht für die europäischen Server am 18. Juli a