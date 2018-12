Neuer Devil May Cry 5 Trailer zeigt Charakter V in Aktion

Der gestern veröffentlichte Gameplay Trailer zu Devil May Cry 5 stellt den neuen Charakter V vor. Im Gegensatz zu den beiden Prügelknaben Nero und Dante scheint V einen weniger säbelrasselnden Kampfstil zu bevorzugen.

V – Gameplay Trailer

Der reichlich melodramatische V, stellt den nächsten Charakter im Prügel-Line-Up von Devil May Cry 5. Zu V ist bisher nicht viel bekannt, außer das der Charakter offenbar mittlere Distanzangriffe, keine Nahkampftechniken nutzt und vorwiegend in Versen spricht. Tatsächlich mutet der Dialog im Trailer poetischen an und erinnert an einen Teenager Remix aus William Blake Zitaten.

Erfrischend anders sieht dabei allerdings V’s Kampfstil aus. Unter zu Hilfenahme verschiedener Dämonen, bleibt V flexibel und findet auf jede Situation die richtige Antwort. Dabei wurden im Trailer bereits die Dämonen „Shadow, Griffon und Nightmare“ gezeigt.

Der Shadow nimmt die Gestalt eines wendigen Panthers an, der seine Form und Masse zum Angriff verändern kann. So schlägt der Panther mit seinen Klauen zu, oder formt spitze Nadeln aus seinem Fell. Griffon erscheint V in Gestalt eines Vogels, der sowohl mächtige Donnerattacken loslässt als auch als Fluggerät dient. Der Nightmare ist die brachialste Variante in V’s Repertoire. Als gigantischer, kopfloser Steingolem trägt er V in die Schlacht, wobei der alle Feinde in seinem Weg mit kraftvollen Hieben niederstreckt. Alternativ schleudert ihr Feuerangriffe auf herannahende Gegner.

Alleine kann V nur auf seinen Kampfstock zurück greifen, mit dem er allerdings äußerst virtuos umgehen kann. Devil May Cry 5 erscheint am 8ten März 2019. Schaut euch den Trailer an, um zu sehen wie Dante und V aufeinander treffen.