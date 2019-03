Neuheiten in der Welt der Online Casinos

Das Glücksspiel liegt in der Natur des Menschen. Schon vor tausenden Jahren vergnügten sich alte Kulturen mit Spielen. Das hat sich über die vielen Jahre nicht geändert. Auch heutzutage spielen die Menschen in vielen verschiedenen Formen. Es verwundert also nicht, dass auch die Welt der Online Casinos boomt. Um bei den verschiedenen Anbietern einen Überblick über Spielauswahl und Bedienbarkeit der neuesten Oberflächen zu behalten, verschaffen wir euch im folgenden Artikel eine kleine Übersicht über drei Neuzugänge.

77 Jackpot Online Casino

Im 77Jackpot Online Casino kommen Fans von Novoline und Merkur Automaten voll auf ihre Kosten. Außerdem werden Spiele-Provider NetEnt und Microgaming angeboten. Durch einen Willkommnensbonus von 3000 Euro, der in fünf verschiedenen Schritten eingezahlt werden kann, kann der Spielspaß ungebremst ausgelebt werden. Hier werden Casino-Klassiker von „Book of Ra“ bis „Sizzling Hot Deluxe“ angeboten. Für Einsteiger und auch Fortgeschrittene ist hier alles dabei.

Zahlen kann man bei der Plattform mit verschiedensten Mitteln. Neben üblichen Zalhungsmitteln wie GiroPay und Sofort Überweisung ist es im 77Jackpot Online Casino auch möglich mit modernen Zahlungsmitteln wie etwa der Kryptowährung Skrill zu bezahlen. So kann man bequem und einfach aus seinem BitCoin-Wallet heraus bezahlen. Auf onlinecasino bonuscode 2019 gibts ganz gute Angebote. Hier könnt Ihr Euch auch schlau machen

Bob Online Casino

Ihr müsst nicht wissen wer Bob ist, um in diesem Casino Spaß ohne Ende zu haben. Das Bob Online Casino bietet eine Vielzahl verschiedener Spiele von einer Menge Softwareherstellern an. Dazu zählen zum Beispiel Netent, Pragmatic Play, Microgaming und Play’n Go. Das war aber noch lang nicht alles. Das Online Casino von Bob bietet insgesamt über 20 verschiedene Spielehersteller an. An Auswahl mangelt es hier also nicht. Um den Spielspaß keinen Abbruch zu tun, erhaltet ihr einen gestaffelt ausgezahlten Willkommensbonus von insgesamt 500 Euro. Außerdem funktioniert das Bob Online Casino auch wunderbar auf dem Tablet und dem Handy. So kannst du auch mobil deine Lieblingsspiele genießen.

Die Zahlungsmethoden sind vielfältig. Bist du modern mit BitCoins unterwegs? Kein Problem! Hier kannst du einfach und bequem mit deinem BitCoin-Wallet bezahlen. Akzeptiert wird die Kryptowährung Skrill, die üblich in vielen Online Casinos ist. So bruachst du dich bei einem Wechsel nicht großartig umstellen. Außerdem akzeptierte Zahlungsmethoden sind einfach per Kreditkarte oder auch per PaySafeCard.

Mobilautomaten Online Casino

Am liebsten unterwegs zocken? Mit dem neuen Mobilautomaten Online Casino gar kein Problem. Der skandinavische Casino-Anbieter bietet euch eine Riesenauswahl an verschiedenen Spieleherstellern, sowie Tisch- und Livespielen an. Langzeitspaß wird das ausgeklügelte Treuepunktesystem garantiert. Außerdem erhaltet ihr einen Willkommensbonus von bis zu 500 Euro. Eurem Spielspaß steht hier also nichts im Weg, egal ob unterwegs oder zu Hause.

Im Mobilautomaten Online Casino könnt ihr neben Skrill auch per PayPal oder Sofort Überweisung bezahlen. Hier steht eurem mobilen Spielvergnügen wirklich nichts im Weg.