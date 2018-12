New Super Mario Bros U Deluxe: Trailer zur Switch Neuauflage

The Legend of Zelda: Breath of the Wild – Gerüchte-Wirrwar mit Aber?

Die Diskussionen und Gerüchte über „The Legend of Zelda: Breath of the Wild“ nehmen kein Ende. Nun kam ein weiteres Gerücht über das Action-Rollenspiel hinzu, welches sich um den Veröffentlichungstermin dreht. Eine gut informierte Insidern gab nun doch bekannt, dass „The Legend of Zelda: Breath of the Wild“ zum Launch der Nintendo Switch erscheinen soll, jedoch mit einem Haken. Es ist nicht allzu lange her, dass die Gerüchte über den Release-Termin aufgetaucht sind. Diese S