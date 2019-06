Nintendo Direct: Pokémon Schwert & Schild, Ultimate Alliance 3 & Resident Evil erscheinen 2019 – alle Trailer der Pressekonferenz

Ein weiser Gedanke lautet: der Anfang und das Ende bleiben am ehesten im Gedächtnis. Dies mag in Vorstellungsgesprächen und für Präsentationen gelten, trifft es aber auch auf die Pressekonferenzen der E3 2019 zu? Wir stimmen dem zu, denn auch wenn die Nintendo Direct keine allzu großen Überraschungsmomente für uns bereithielt, so freuen wir uns doch wie Bolle auf die Games, die noch in diesem Jahr für die Nintendo Switch erscheinen werden.

Pokémon Schwert & Schild

Auf die Neuigkeiten bezüglich des neuesten Teils der Pokémon-Reihe haben wohl die meisten sehnlichst hingefiebert. Wir dachten das Spiel schon am 15. November anspielen zu können, doch müssen wir uns weitere zwei Wochen gedulden. Nun steht aber fest: Ab dem 28. November können wir uns ein Team aus einer Vielzahl altbekannter und neuer Pokémon zusammenstellen. Während der Live-Übertragung unterhielten sich die Entwickler über die Neuerungen: In der sogenannten Naturzone fogt die Kamera dem Abenteurer fortan automatisch. So soll ein authentisches Entdecker-Gefühl hervorgerufen und die Pokémon-Begegnungen spannender inszeniert werden. Ansonsten soll das altbekannte Gefühl aus der Safari-Zone erhalten bleiben. Obendrein beeinflussen das Wetter und euer Verhalten die zu findenden Pokémon. Auch über die Raid-Kämpfe gibt es einiges zu erzählen. In unserem Liveticker (untern) könnt ihr jede Neuerung bis ins kleinste Detail nachlesen.

Den Besuchern der E3 2019 wird gar das Glück zuteil, beide Spiele-Auskopplungen bereits während der Gaming-Messe am Nintendo Stand antesten zu dürfen. Wir haben uns die Starterpokémon zuvor genauer angeschaut, die im Trailer an der Seite ihres Trainers kämpfen:

Ultimate Alliance 3: The Black Order

Mit Ultimate Alliance 3 haut Nintendo einen weiteren Kracher, allerdings eines ganz anderen Genres, raus. Erst gestern wurde Avengers vorgestellt, heute folgt die Ankündigung des Action-RPG’s, das Figuren aus X-Men, Fantastic Four, The Guardians of the Galaxy und weitere auf die heimische Konsole bringt. Wann Ultimate Alliance 3 erscheint, wissen wir nun auch: Am 19. Juli könnt ihr die Welt wieder vor dem Bösen retten, wenn ihr denn wollt.

Animal Crossing: New Horizons

Der Großteil der vorgestellten Switch-Spiele wird noch in diesem Jahr auf den Markt gebracht. Eines jedoch fällt aus dem Raster und lässt traurige Fans zurück. Der Release von Animal Crossing New Horizons wurde auf nächstes Jahr, genauer noch auf den 20. März verschoben. Womöglich kann dieser sehenswerte Trailer den Missmut etwas besänftigen.

Auch wenn wir weiter auf die Folter gespannt werden, konnten wir dem Stream einiges zum Gameplay entnehmen.

Ihr bekommt eine riesen Auswahl an Aktionen an die Hand: Ihr könnt Fischen und Rezepte erstellen, indem ihr sie kauft oder lernt. Eine eingebaute Foto-App erlaubt es, Bilder aufzunehmen und zu bearbeiten. Als Motiv kann beispielsweise eine ganze Familie dienen, bis zu acht Spieler können eine Insel bewohnen und drei Spieler können gleichzeitig spielen. Auch sonst wird der Multiplayer-Modus groß geschrieben: Ziele werden gemeinsam erreicht, Möbel in Zusammenarbeit geschustert und Ressourcen lassen sich ebenfalls am besten und schnellsten in einer Gruppe sammeln. Mehr Infos zum Spiel findet ihr in unserem Liveticker.

Am Ende des Streams wird noch ein Mobile-Game zu Animal Crossing erwähnt. Wenn wir mehr wissen, erfahrt ihr es zuerst.

Luigi’s Mansion 3

Mit diesem Titel hat Nintendo die Live-Übertragung begonnen und hierbei einige Gameplay-Details publik gemacht. Gemeinsam mit Luigi kämpft ihr gegen die Geister, die die Mansion für sich zu beanspruchen versuchen. Einige der Spiel-Mechaniken sind geisterorientiert ausgelegt. Mit Fluigi bekommt ihr scheinbar einen Partner gestellt, der euch den Rücken stärkt. Dies scheint wahrscheinlich, denn es wird auch einen Online Koop-Modus geben. Noch in diesem Jahr könnt ihr diesen Ungereimtheiten auf den Grund gehen.

The Witcher 3, Resident Evil 5 & 6 und Co.

Die Release-Daten dieser und weiterer Spiele hat Nintendo via Stream heute angekündigt. Unserem Liveticker, der diesen Artikel abschließt, könnt ihr alle Erscheinungsdaten entnehmen. Jetzt kommen wir aber erstmal zu allen gezeigten Trailern.

Trailer

Liveticker

19:50: Es wird auf Animal Crossing – Pocket Camp, das Smartphone Spiel zu Animal Crossing, hingewiesen. Damit sind wir für heute mit unserem Livestream am Ende. Wir bedanken uns fürs Mitlesen und wünschen euch einen geruhsamen Abend.

19:47: Fischen gibt es natürlich auch. Gerade haben wir gelernt, wie DIY-Rezepte gelernt werden können. Man kann diese durch Aktionen lernen, kaufen oder von anderen Spielern lernen.

19:45: Über die Switch kann man natürlich Fotos aufnehmen, es gibt aber auch eine eingebaute Foto-App im Nook-Phone, über die man Zoomen kann. Filter gibt es auch!

19:42: Der Anführer der Gruppe kann über eine kleine Flagge über dem Kopf identifiziert werden. Damit kann bestimmt werden, wer gerade die Führung hat. Acht Bewohner kann eine Insel haben, drei können gleichzeitig spielen. So kann beispielsweise eine Familie gemeinsam spielen.

19:40: In New Horizon kann man nämlich zu 100% zusammen spielen und gemeinsam Ziele erreichen, Ressourcen sammeln und Möbel bauen.

19:37: Mithilfe des Nook-Phones lassen sich andere Bewohner der Insel anrufen, mit denen dann zusammen gespielt werden kann.

19:31: Die Uhrzeit im Spiel passt sich an die echte Zeit an, erfahren wir, während wir der Spielfigur zugucken, wie sie Materialien sammelt. Außerdem kann man die nördliche oder die südliche Hemisphäre auswählen und das Wetter wird sich so dem Standort und der Jahreszeit anpassen.

19:30: Über die DIY-App im virtuellen Nook-Phone kann man mithilfe von Materialien eine Menge Dinge herstellen.

19:28: Die Spieler starten mit wenig Startmöglichkeiten und dürfen alles selber aufbauen. Zu Beginn gibt es nicht einmal ein Zelt, in der gezeigten Version steht das aber schon. Möbel können jetzt verschoben und drinnen und draußen neu platziert werden. Auch das Zelt kann nach Belieben positioniert werden.

19:23: Nun geht es weiter mit Animal Crossing, das nehmen wir natürlich noch mit. Der Spieler startet – dem Titel entsprechend – auf einer einsamen Insel und hat die Freiheit, alles von Beginn an aufzubauen. Nun gibt es Gameplay.

19:21: Das Hotel aus Luigis Mansion wird kurz vorgestellt, später gibt es auch noch Gameplay.

19:17: Jetzt gibt es einen kurzen Einblick in Luigis Mansion 3, danach geht es weiter mit Animal Crossing (denken wir, nach der ominösen Ankündigung wäre es vorstellbar).

19:09: Nach dem Raid gibt es die Möglichkeit, das Pokemon, welches bekämpft wurde, zu fangen.

19:08: Sobald das Leben des Raid-Gegners unter die Hälfte fällt, erhält er auch einen Schild, der ihn vor fünf Attacken schützt.

19:07: Ein Spieler kann pro Raid-Kampf sein eigenes Pokemon Dynomaxen, um einen Vorteil zu erhalten.

19:05: Die Raidgegner können dabei mehrere Attacken nacheinander nutzen.

19:04: Bei den Max-Raids kann jeder Spieler ein Pokemon wählen, um den Kampf beizutreten. Im Stream wird gerade zu viert gekämpft.

19:03: In der Welt sind rote Säulen sichtbar, die anzeigen, dass hier ein Dynomax-Raid gespielt werden kann. Diesen werden wir nun einmal erleben. Dynomax ist natürlich das Vergrößern von Pokemon, das sie auch stärker macht.

19:01: Über die Minimap der Naturzone gibt es Marken. Über diese könnt ihr andere Spieler einladen mit euch zu tauschen oder gemeinsam Raid-Kämpfe beginnen. Das geht übers Internet oder durch lokales Netz.

19:00: Durch ein Glitzern auf dem Boden werden versteckte Items angezeigt, die man so in der Wildnis finden kann. Auch das klassische Fischen ist natürlich wieder möglich.

18:58: Das Fahrrad wird wieder eingeführt, man kann damit nun auch über Wasser fahren. Quality of Life done well.

18:55: Die Naturzone ist also eine Art Open-World und begeistert uns durch sein Konzept. Es kommen richtige Breath of the Wild-Vibes auf und das Finden und Fangen der Pokemon könnte durch dieses Feature revolutioniert werden. Auch gibt es hier einige wirklich starke Pokemon, die deutlich über unserem Level sind. Die Flucht ist hier also die einzige Möglichkeit.

18:54: Auch kann der Spieler in Schwert und Schild pfeifen. Manche Pokemon werden dadurch neugierig und so leichter zu fangen, andere verschreckt dieses Verhalten.

18:53: Das Wetter wird auch die Art der Pokemon-Begegnungen in der Naturzone beeinflussen. Regen führt so beispielsweise zu mehr Wasserpokemon. Damit soll wiederholtes Wiederkehren angeregt werden.

18:49: Es wird als erste über die Naturzone geredet. In dieser dürfen Spieler ihre Kamera frei bewegen und die Kamera folgt uns. Damit soll die Abenteuerlust gesteigert und das Entdecken erleichtert werden. Es gibt klassische Pokémon-Begegnungen in der Naturzone, die von Ausrufezeichen eingeführt werden.

18:47: Nun startet Nintendo Treehouse. Das erste Segment wird sich mit Pokemon Schwert und Schild befassen, es gibt eine kleine Gesprächsrunde mit Entwicklern, Dynomax und die legendären Pokemon werden besprochen.

18:43: Das Sequel zu Zelda: Breath of the Wild wurde in diesem kurzen Teaser angekündigt, das enorm gefeierte Open-World Spiel, wird also weitergeführt!

18:42: Ein letzter Trailer wird gezeigt, jetzt sind wir aber gespannt!

18:37: Das scheint es jetzt auch erstmal von der Nintendo Direct Präsentation gewesen sein, der Fakt das Animal Crossing auf 2020 verschoben wurde, wird einigen Fans vielleicht etwas sauer aufstoßen, wir haben dennoch einige spannende Trailer gesehen.

18:36: Animal Crossing New Horizons kommt am 20. März 2020! Ein bisschen Wartezeit gibt es also noch für die Fans.

18:33: Exklusiv für die Nintendo Switch erscheint auch Marion und Sonic bei den Olympischen Spielen im November 2019.

18:32: Wir sehen das nächste Marvel-Game, nachdem gestern Avengers vorgestellt wurde. Ultimate Alliance 3 mit Figuren aus X-Men, Fantastic Four und mehr erscheint am 19. Juli 2019.

18:31: Die Szenerie wechselt ein bisschen, es wird geballert, Empire of Sin ist der Name des Spiels, im Frühling 2020 ist es soweit.

18:30: Der nächste Trailer gehört Astral Chain, das am 30.08.2019 erscheint.

18:28: Die Pokemon-Spiele, die am 28.11.19 erscheinen, kriegen nochmal eine kurze Zusammenfassung, man kann sie am Nintendo Stand der E3 auch als Erster antesten.

18:26: Panzer Dragon erhält einen Trailer und erscheint diesen Winter.

18:24: Trashige Gitarrenriffs und Roboter. Das kann nur Demon x Machina sein. Ein Release Datum gibts auch, der 13. September wirds!

18:23: Das Trailerfeuerwerk geht weiter, Contra Rogue Corps erhält einen Trailer und auch die Contra Collectors Edition wird kurz gezeigt.

18:22: No more Heroes 3 kriegt auch einen Trailer und erscheint 2020.

18:20: Resident Evil 5 und 6 kommen auch auf die Switch im Herbst 2019. Ein kleiner Nostalgie-Trip für Fans.

18:18: Fire Emblem – Three Houses wird auch in einem kleinen Trailer vorgestellt. Das Spiel erscheint am 26. Juli 2019!

18:17: Auch The Witcher 3: Wild Hunt erscheint noch dieses Jahr auf der Switch. Top!

18:16: Trials of Mana von Square Enix kommt Anfang 2020 auf die Switch, es gibt einen kleinen Trailer.

18:15: Der 20. September ist das Release-Datum. Lange ist es also nicht mehr hin!

18:14: Link, Knuddelige Grafik und Top-down-view? Das kann nur der Trailer zu Links Awakening sein.

18:12: Als nächstes gibt es einen Trailer, der das rundenbasierte Spiel „Dark Crystall“ ankündigt, das auch dieses Jahr erscheint.

18:10: Es gibt auch einen Online Koop-Modus, das Ganze releast noch 2019!

18:09: In diesem Spiel geht es zusammen mit Luigi gegen die Geist-Bewohner der Mansion, viele der Spiel-Mechaniken sehen geisterorientiert aus. Außerdem gibt es Goo-igi, zu deutsch Fluigi, der entweder vom Koop-Partner gespielt wird oder eine Spielmechanik darstellt.

18:05: Yoshiaki Koizumi richtet sich in einer spielerischen Ansprache an die Zuschauer. Präsident Doug Bowser tritt ihm bei. Zuerst geht es um Luigis Mansion 3.

18:04: Es geht los! Ein Trailer startet die Show. Eine Menge altbekannter Figuren aus dem Nintendo-Universum schnetzeln wild durcheinander. Es geht um eine Kollaboration zwischen Dragon Quest und Smash. Ein Crossover vermutlich, im Sommer 2019. Spannend!

17:55: Am sehnsüchtigsten erwartet werden heute vermutlich Neuigkeiten zu Animal Crossing und den neuen Pokemon-Ablegern Schwert und Schild. In 4 Minuten geht es los, wir sind schon gespannt!

17:51: Wenn ihr euch noch weiterführend informieren wollt, checkt doch mal unseren großen Übersichtsartikel zur E3 ab. Oder lest euch schnell durch ingame, wir haben uns die letzten Tage kollektiv die Tatzen blutig getippt und alles was um die E3 2019 geschehen ist, aufs (virtuelle) Papier gebracht.

17:47: Mit einem lachenden und einem weinenden Auge heißen wir euch herzlich zum Liveticker zur letzten Pressekonferenz willkommen. Nintendo enthüllt ab heute 18:00 auf der E3 hoffentlich das eine oder andere Schmankerl.