Nintendo Switch: „EA soll mehr Spiele für die Switch entwickeln“

EA veröffentliche letztes Jahr mehrere Blockbuster-Spiele, welche jedoch auf Nintendos neuster Konsole rar gesät sind. Um genau zu sein, erschien bisher nur das millionenfach verkaufte FIFA 18 für die Switch. Nun fordert Frankreichs Nintendo Chef Philippe Lavoué einen Umschwung.

Nintendo Switch: mehr EA-Spiele für die Switch

In einem kürzlichen Interview mit dem Magazin Les Numériques sprach der Franzose über den Erfolg der Nintendo Switch. Diese hat sich bereits über zehn Millionen Mal verkauft und ist weltweit ein Dauerbrenner. Dennoch passt Lavoué die Tatsache nicht, dass EA momentan keine Pläne für künftige Titel auf der Switch hat. Er fordert EA auf, sich hinsichtlich der Nintendo Switch mehr zu bemühen und weitere Spiele für die Plattform zu veröffentlichen.

Nintendo Switch: Drittanbieter sind profitabel

Warum Lavoué Interesse an weiteren EA-Spielen hätte, erklärt er ebenfalls im Interview. Wenn man nämlich seinen Worten Glauben schenken darf, stamme knapp ein Drittel der verkauften Switchspiele in Frankreich von Drittherstellern. So habe sich FIFA 18 ganze 73.000 Mal verkauft. Weitere Drittherstellerspiele, wie Rayman Legends und Just Dance, haben ebenfalls hohe Verkaufszahlen erzielt. Kein Wunder also, dass man auf weitere Third-Party-Spiele nicht verzichten will.

Nintendo Switch: EA will abwarten

Bereits im November 2017 kündigte EA an, dass man vorerst keine Spiele für die Switch entwickeln möchte. Je nachdem, ob sich FIFA 18 auf der Switch gut verkauft, produzieren sie weitere Spiele für die Konsole oder nicht.