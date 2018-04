Nintendo Switch: Hacker knacken die Konsole endgültig

Vor einigen Wochen veröffentliche die Hacker Gruppe Fail0verflow ein Video, in dem sie zeigten, dass sie Ihre Switch als Linux PC nutzen können. Damals war noch nicht klar, ob es sich bei dem Video um ein Fake handelt oder ob der Code wirklich ausgereift ist. Jetzt veröffentlichte die Gruppe ihren Code und das Ergebnis ist wirklich überraschend.

Eigentlich war es nur eine Frage der Zeit. Es gibt genug Hobby-Hacker die nur so zum Spaß Konsolen modifizieren. Dieser Hack stellt aber etwas besonderes dar, da er nach eigenen Angaben unpatchbar sein soll. Die Hacker veröffentlichten den Code und dieser zeigt, dass sich der Exploit auf eine Sicherheitslücke der Hardware bezieht.

Die Boot-ROM der Nvidia Tegra-Hardware ist der Grund. Über die Modifizierung der Hardware ist es den Hackern möglich über einen Computer in den Code der Switch einzudringen. Wenn sie diesen umschreiben können sie die Konsole nach Belieben umfunktionieren. Ab diesem Zeitpunkt gilt sie offiziell als kompromittiert.

Introducing our new, revolutionary technology for Nintendo Switch modification. Welcome to SwitchX PRO. Coming soon. pic.twitter.com/d3xGawrW1u

— fail0verflow (@fail0verflow) April 23, 2018