Nintendo Switch Mini: Zubehör für Konsole aufgetaucht

Durch die Produkte eines Zubehör-Herstellers wurden die Gerüchte über eine kleine Version der Switch laut. Bei diesem tauchte bereits Zubehör für die Konsole im Sortiment auf.

Zubehör für Nintendo Switch Mini gelistet

So ist auf der Website des Unternehmens HonSon Zubehör für eine Nintendo Switch Mini erschienen. Honson verkauft auf ihrer Plattform alle möglichen Accessoires für Gamer. Die Glaubwürdigkeit der Angebote ist also durchaus gegeben. Auf die diversen Anfragen an das Unternehmen sagte HonSon aus, dass die Produkte auf der Grundlage von „geheimen Informationen“ entstanden wären, aber noch genauer auf die Produkte angepasst werden. Während Nintendo diese Gerüchte nicht bestätigte wird bereits in Fach- und Fanseiten fest mit der Mini gerechnet. Bei weiteren Informationen halten wir euch natürlich auf dem Laufenden. Auf der vor kurzem zu Ende gegangenen E3 2019 hatte Nintendo jedenfalls keine Andeutungen in Richtung einer Konsole gemacht. Allerdings ist die Zeit vor den Winterferien dafür bekannt, viele Neuerungen auf den Markt zu bringen.