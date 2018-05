Nintendo Switch muss laut Hersteller nicht die Verkaufszahlen der Wii erfüllen

Shadow of the Tomb Raider: Durchdachtes Level-Design statt Trial und Error

Im neuen Teil Shadow of the Tomb Raider lässt euch Square Enix nicht erst gänzlich scheitern, bis ihr merkt, was euer Fehler war. Künftig ist nicht mehr der Tod entscheidend, aus Fehlern zu lernen, denn es wurde bewusst auf Trial-and-Error-Gameplay verzichtet. Gameplay mit Geschicklichkeit und Rätseln Vor kurzem fand die Weltpremiere von Shadow of the Tomb Raider in Los Angeles statt, wo die Entwickler zum Anspielen einluden. 45 Minuten lang durfte zusammen mit Lara geklettert, geräts