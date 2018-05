Nintendo Switch: Neues Professor Layton Spiel soll verÃ¶ffentlicht werden

Dies bestätigte gerade Level 5. „Laytons Mystery Jorney: Katrielle and the Millionaires Conspiracy DX“soll demnächst für die Nintendo Switch rauskommen. Einen offiziellen Erscheinungstermin gibt es allerdings noch nicht.

Version für Smartphone und 3DS schon erhältlich

Im deutschen ist das Spiel besser bekannt als „Laytons Mysterie Journey: Katriellle und die Verschwörung der Millionäre“. Für Smartphone und die Nintendo 3DS Konsole gibt es bereits eine jeweilige Version. Nun soll auch eine für die Nintendo Switch erscheinen.

Für den japanischen Rauam gibt es bereits ein Release- Datum. Dort erscheint es mit dem Titel: „ Laytons Mystery Journey: Katrielle and the Millionaires Conspiracy DX“ am 09.August 2018. Über den genauen Erscheinungstermin in Deutschland weiß man bisher noch nichts. Allerdings weiß man schon , dass das Spiel mit Touch Pen und Controller gespielt wird.

Die Aufgabe des Spielers

Du begleitest Katrielle, die Tochter des Professors durch die Stadt London In dieser britischen Metropole gibt es für dich als Spieler lustiger als auch spannende Rätsel mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden.Durch das Entdecken von Hinweisen und dem Lösen von Rätseln löst du gemeinsam mit Katrielle ein Fall nach dem Nächsten. Währenddessen kannst du auch noch so ganz neben bei die Stadt erkunden , da ihr an den verschiedensten Sehenswürdigkeiten vorbei kommen werdet.