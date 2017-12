Nintendo Switch: Verkaufszahlen zu Super Mario Odyssey, Mario Kart 8 Deluxe und The Legend of Zelda

Verkäufe gehen durch die Decke

Erst gestern brach die Nintendo Switch durch die 10 Millionen Marke und zieht damit mit der PlayStation 4 in ihren ersten 4 Verkaufsmonaten gleich. Aber nicht nur die Konsole, sondern auch die Spiele verkaufen sich sehr gut. Nach Regie Fils-Aimé, Präsident von Nintendo of America, gibt es auf drei Spiele einen besonders großen Ansturm. Dabei handelt es sich um Super Mario Odyssey, Mario Kart 8 Deluxe und The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Diese sollen Fils-Aimé zufolge in der Sammlung jedes zweiten Switch-Besitzers vertreten sein.

Dies ist jedoch nur eine ungefähre Angabe. Tatsächlich soll die Zahl sogar noch höher sein. Dies würde bedeuten, dass mehr als jeder zweite Besitzer der Hybrid-Konsole auch diese Spiele besitzt, sprich jeder Titel muss jeweils mindestens 5 Millionen Mal abgesetzt worden sein. Auch Splatoon 2 versucht, diese Richtung anzupeilen und ist aktuell das Eigen eines jeden vierten Nintendo Switch Besitzers.

Präsident Fils-Aimé sagt dazu, dass es gut ist, wenn ein Titel bei einem von fünf Konsolen-Besitzern vorhanden ist. Die aktuellen Zahlen hingegen wären einfach spektakulär. Man könnte also sagen, dass Nintendo „back-in-business“ ist. Wie lange dies anhalten wird, bleibt abzuwarten.