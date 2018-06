Noblechairs: ICON räumt European Hardware Award ab

Wer einen echten Luxus Gaming-Stuhl sein eigen nennen möchte der kommt derzeit nicht an noblechairs vorbei. Mit der EPIC-Serie zeigte die Marke schon 2017 welches Potenzial in einem Gaming noch stecken kann. An diesen Erfolg hat nun auch die ICON-Serie in diesem angeknüpft.

Best Gaming Chair Award für noblechairs

Wie einige von euch vielleicht mitbekommen haben fand vor kurzer Zeit die Computex 2018 in Taipeh(Taiwan) statt. Hier werden dann von 9 größten unabhängigen Technik-News- und Test-Webseiten des Kontinents der European Hardware Association passende Awards vergeben. In Fall von noblechairs konnten sich hierbei die Auszeichnung “ Best Gaming Chair“ verdient werden. Das hört sich erst mal nicht spektakulär an ist es jedoch wenn ihr schaut wie diese Awards vergeben werden.

Die European Hardware Association besteht aus Hardwareluxx aus Deutschland, Hardware Upgrade (Italien), Geeknetic (Spanien), PurePC (Polen), KitGuru (Großbritannien), Hardware.Info (Benelux), Lab501 (Rumänien), CowCotLand (Frankreich) und SweClockers (Skandinavien). Für die Awards wurden dann neben den den Jurymitgliedern auch über 23.000 Enthusiasten und Influencer mit einbezogen um ein wirklich repräsentatives Ergebnis zu erhalten.

Welche Produkte sonst noch so einen Award abgestaubt haben könnt ihr hier sehen.