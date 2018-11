NorthCon 2018: Die größte Lan-Party startet am 13. Dezember

Red Dead Redemption 2: Guide: Fundorte aller Gegenstände bei Lager-Anfragen

Euer Lager in Red Dead Redemption 2 ist ein sehr belebter Ort, an dem ihr mit euren Gefährten interagieren könnt, welche euch auch ab und an Lager-Anfragen geben. Damit ihr genau wisst was zu tun ist, zählen wir hier euch alle 22 Fragen auf und zeigen euch alle Items die ihr suchen müsst. Kümmert euch um eure Gefährten Ein sehr belebter Ort in Red Dead Redemption 2 ist euer Lager. In diesem könnt ihr mit euren Gefährten interagieren. Diese geben euch ab und an Lager