Notre-Dame: Rekonstruktion auf Basis von Assassin’s Creed Daten *Update*

Am Montag, den 15. April brannten große Teile der Notre-Dame Kathedrale in Paris ab. Die beiden flachen Türme stehen zwar noch, aber der Hauptturm in der Mitte ließ sich nicht retten. Jetzt könnte Ubisoft beim Wiederaufbau des Pariser Wahrzeichens helfen.

Ubisoft hat schnell reagiert und will 500.00 Euro für den Wiederaufbau von Notre-Dame spenden. Außerdem rufen sie auch alle anderen auf zu spenden, denn das Wahrzeichen solle erhalten bleiben. Um auch jedem einen Einblick in die Kathedrale bieten zu können, verschenkt Ubisoft jetzt Assassin’s Creed Unity. Für eine Woche lang könnt ihr das Spiel auf Uplay eurer Bibliothek hinzufügen. Die Aktion hat gestern um 16 Uhr begonnen und läuft noch bis zum 25. April um 9 Uhr.

„As the smoke clears on the events that unfolded on Monday at the Notre-Dame de Paris, we stand in solidarité with our fellow Parisians and everyone around the world moved by the devastation the fire caused. Notre-Dame is an integral part of Paris, a city to which we are deeply connected. Seeing the monument in peril like this affected us all.“

Wir stehen in Solidarität mit unseren Pariser Mitmenschen und allen auf der ganzen Welt, die von der Verwüstung durch das Feuer betroffen sind. Notre-Dame ist ein integraler Bestandteil von Paris, einer Stadt, mit der wir tief verbunden sind. Das Denkmal in Gefahr zu sehen, hat uns alle getroffen.