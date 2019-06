N├╝rburgring – Das ADAC Total 24h-Rennen am N├╝rburgring wird in diesem Jahr vom 20. bis zum 23. Juni von einem aufwendigen Rahmenprogramm rund um Gran Turismo Sport (GT Sport) begleitet. Als einer der Hauptsponsoren des 24h-Rennens f├╝hren Spieleentwickler Polyphony Digital und Sony PlayStation die FIA-Certified Gran Turismo Championships (kurz: FIA GT Championships) am N├╝rburgring in die zweite Etappe.

Insgesamt k├Ąmpfen am N├╝rburgring 55 der besten GT Sport-Fahrer aus 18 L├Ąndern von f├╝nf Kontinenten um eine Qualifikation ins Weltfinale ÔÇô darunter auch der deutsche Favorit Mikail Hizal, der in vergangenen Meisterschaften schon mehrfach durch elegantes Folgen der Ideallinie und rasante ├ťberholman├Âver ├╝berzeugte.

N├╝rburgring Besucher und Fans des 24 Rennen sind herzlich eingeladen

Motorsport-Fans haben die M├Âglichkeit, den Meisterschaften in der Gran Turismo-Arena am N├╝rburgring live beizuwohnen und exklusive Einblicke in diese spannende, vergleichsweise junge Disziplin des E-Rennsports zu gewinnen.

Daheimgebliebene k├Ânnen das Spektakel via Live-Stream in f├╝nf verschiedenen Sprachen auf dem┬áYouTube-Kanal von Gran Turismo verfolgen.

Passend zum Thema hat Polyphony Digital eine Dokumentation ├╝ber das 24h-Rennen am N├╝rburgring, die ber├╝hmte Nordschleife und den Zusammenhang mit GT Sport ver├Âffentlicht.

Zeitplan der Aktivit├Ąten zu den FIA GT Championships beim 24h-Rennen:

Donnerstag, 20 Juni: Qualifikation 14:00 ÔÇô 15:00 Uhr: Qualifikation f├╝r den Nations Cup 20:00 ÔÇô 20:30 Uhr: Qualifikation f├╝r die Manufacturer Series

Freitag, 21. Juni: Manufacturer Series 12:30 Uhr: ÔÇťTrackside TalkÔÇŁ mit dem GT-Entwickler Kazunori Yamauchi und Toyota 13:00 ÔÇô 14:00 Uhr: GR Supra GT Cup Exhibition ÔÇô mit Livestream 20:00 ÔÇô 22:00 Uhr: Manufacturer Series Finale ÔÇô mit Livestream

Samstag, 22. Juni: Nations Cup 15:30 Uhr: Rennstart 18:00 ÔÇô 20:00 Uhr: Nations Cup Finale ÔÇô mit Livestream

Sonntag, 23. Juni: U18 Exhibition Races  (offene Rennen für Besucher unter 18 Jahren) ab 9:00 Uhr: Zeitrennen zum Vorausscheid 12:00 Uhr: Rennen der Finalisten

