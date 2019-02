One Piece World Seeker: Neues Karma-System vorgestellt

Rainbow Six: Year 4 Season 1 bringt neue Operatoren und Karte mit sich

Ubisoft enthüllte vor Kurzem die neuen Inhalte der Season 1 von Year 4. Mit dem stolzen Namen Operation Burnt Horizon kommen nicht nur zwei neuen Figuren, sondern auch eine brandneue Map in Tom Clancy`s Rainbow Six Siege. Ab nach Down Under Gleich zwei neue Figuren gibt es für euch. Einer davon ist der Angreifer Gridlock. Gridlock verwendet Trax-Stacheln, eine tragbare Version von Nagelstreifen. Wenn Gegner auf die Stacheln treten nehmen sie schaden und bewegen sich langsame