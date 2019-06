One Punch Man: Neues Spiel für Konsolen und PC angekündigt

Heute hat Bandai Namco bekanntgegeben, dass Entwickler Spike Chunsoft an einem neuen Spiel zu One Punch Man arbeitet. Es soll schon in nächster Zeit für PlayStation 4, Xbox One und PC veröffentlicht werden.

Nach Anime-Adaption folgt Videospiel

Der auf dem Manga von Autor ONE basierende Anime, der 2015 startete, erfreut sich auch bei uns immer größer Beliebtheit. Unter anderem auch seit die erste Staffel bei uns auf Netflix zu sehen ist. Jetzt soll auch ein Spiel mit dem Titel One Punch Man: A Hero Nobody Knows folgen. Bisher ist aber nur bekannt, dass es von Jumpforce-Entwickler Spike Chunsoft kommt und sowohl mit japanischer Synchronisation als auch mit vier Sprachen via Untertitel spielbar sein wird. Leider ist noch unklar, ob es auch deutsche Untertitel geben wird.

One Punch Man: A Hero Nobody Knows wird sich rein spielerisch anscheinend an bereits bekannten Anime-Prüglern wie Jumpforce orientieren. Ihr solltet euch also mit einer breiten Palette an Charakteren aus dem bekannten Universum die Rübe einschlagen können. Im Trailer können wir neben Saitama bereits Genos, Speed-o´-Sound Sonic und Mumen Rider als spielbare Charaktere sehen.