Online Casinos: Diese Tipps werden eure Gewinnchancen verbessern

Das Casino ist seit Mitte der 1600-er Jahre ein großer Bestandteil der europäischen Freizeitkultur. War es zu seinen Anfängen noch den Reichen vorbehalten, können wir mittlerweile alle Roulette, Poker, Blackjack oder Slots spielen. Insbesondere das Aufkommen der Online-Casinos führte zur Akzeptanz in der Gesellschaft. Doch wie könnt ihr erfolgreicher spielen als es bisher der Fall war? Wir blicken für euch auf einige interessante Strategien.

Auswahl des richtigen Casinos bedeutsam

Vorneweg ist zu betonen, dass die Wahl des richtigen Casinos entscheidend sein kann. In einem Wald voller Anbieter kann es teilweise schwierig erscheinen, ein einzelnes Unternehmen auszuwählen. Hier ist es hilfreich, die besten Online-Casinos miteinander zu vergleichen. Einen entscheidenden Faktor bei der Bewertung ist der Willkommensbonus, der euch als Neukunden gutgeschrieben wird. Abhängig vom Online-Casino hat dieser unterschiedliche Parameter. In erster Linie geht es um die Höhe des Bonus selbst. Dazu kommen oftmals zusätzliche Freispiele in einem beliebigen Slot. Doch bei allen Boni ist es besonders wichtig, auf das Kleingedruckte zu achten. Alle haben ihre eigenen Umsatzbedingungen, die nicht immer einfach zu erreichen sind.

Natürlich kann es sich besonders lohnen, komplett auf allzu viel Zufall zu verzichten. So gibt es in den meisten Online-Casinos die Möglichkeit, mit Poker vor allem auf die eigenen Fähigkeiten zu vertrauen. Es ist entscheidend, Anfängerfehler zu vermeiden, die im Interview näher dargelegt wurden. Der große Vorteil online ist derweil, dass niemand in der Lage sein wird, das eigene Gesicht oder ein Lächeln zu interpretieren, wenn ihr eine besonders gute Hand erhält. Andererseits habt ihr den Nachteil, dass es andersherum genauso ist.

Garantierter Erfolg existiert nicht

Neben der Wahl des richtigen Casinos geht es vor allem um die Höhe des Hausvorteils und das richtige Geldmanagement. es ist zu betonen, dass Glücksspiel nach wie vor Glücksspiel bleibt. Das bedeutet einerseits, dass es auch online sehr unterhaltsam ist, während andererseits kein garantierter Erfolg existiert. In jedem Spiel gibt es einen Hausvorteil, der dem anbietenden Unternehmen über lange Zeit Gewinne garantiert. Logisch, denn sonst könnten sie wirtschaftlich nicht überleben. Somit ist der erste Tipp für erfolgreicheres Spielen im Casino, diesen Hausvorteil so gering wie möglich zu halten. In der Anleitung des Spiels werdet ihr stets Informationen darüber finden, wie groß die Gewinnchance wirklich ist. Vor allem bei Slots kann der Hausvorteil stark variieren, sodass es sich empfiehlt, genauer hinzusehen. Gleiches gilt beim Roulette. Während es bei der amerikanischen Variante eine Doppel-Null gibt, hat die europäische nur eine Einzel-Null auf dem Rad. Die Gewinnchancen werden somit merklich höher.

Um dennoch möglichst erfolgreich spielen zu können, muss die richtige Geldverwaltung im Hinterkopf bleiben. Dabei ist von Bedeutung, bei Erfolgs- und Pechsträhnen nicht den Kopf zu verlieren. Bereits verlorenes Guthaben könnt ihr nicht zurückgewinnen und genauso wenig besteht eine Garantie dafür, dass sich Gewinne auch in Zukunft fortsetzen. Um also möglichst konstant zu spielen, empfiehlt sich das Festlegen eines monatlichen und täglichen Limits. Hast du etwa im Monat 100 € zum Spielen zur Verfügung, teilst du diese Zahl durch 30. Damit kannst du am Tag 3,33 € ausgeben. Spielst du nicht jeden Tag, ist es natürlich einfacher, einige Tage zu addieren.

Mit diesen grundlegenden Tipps ist es möglich, schon deutlich erfolgreicher im Online-Casino zu spielen, als es komplett ohne Strategie zu tun. Klappt es auch bei euch schon besser?