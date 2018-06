Overkill’s The Walking Dead: Gameplay-Video & Screenshots

Zu “Overkill’s The Walking Dead“ ist ein neues Gameplay-Video samt frischer Screenshots erschienen. Präsentiert wird in dem Video eine Mission aus dem Spiel.

Overkill’s The Walking Dead: Gameplay-Material

Skybound Entertainment, Starbreeze und die Entwickler von Overkill haben ein Gameplay-Video samt Screenshots zu Overkill’s The Walking Dead veröffentlicht. Zu sehen bekommt ihr in dem Video eine Mission aus dem Spiel, welche von 4 Spielern im Koop-Modus bestritten wird. Das Video bringt es auf eine Länge von mehr als 20 Minuten und bietet somit reichlich Eindrücke zu dem kommenden The Walking Dead-Shooter.

Schauplatz des Ganzen ist das von Untoten verseuchte Washington D.C., wo ihr euch gegen die etlichen Zombie-Horden durchsetzen müsst. Die Zusammenstellung des Teams bietet euch die Wahl zwischen 4 Charakteren, welche alle unterschiedliche Fähigkeiten mit in den Kampf bringen. Ein wenig müsst ihr euch jedoch noch gedulden bis ihr gemeinsam auf Zombie-Jagd gehen könnt, denn er Launch ist für den 8. November 2018 geplant. Overkill’s The Walking Dead erscheint für die PlayStation 4, Xbox One und den PC. Im Folgenden seht ihr das Gameplay-Video und darunter einige Screenshots.