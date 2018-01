Overwatch: Die 8. Season hat begonnen

Releases 2018: Alle Spiele im Überblick

Mit 2017 endete ein Jahr voller atemberaubender, wunderschöner und gleichzeitig spannender Games, in deren Genuss wir alle kommen durften. Doch auch 2018 hat es in sich und scheint auf den ersten Blick sehr vielversprechend zu werden. Aus diesem Anlass haben wir für euch eine Liste mit den kommenden Veröffentlichungen zusammengestellt. Monster Hunter World, Ni No Kuni II und das Remake zu Secret of Mana sind nur drei der vielen Games, auf die ihr euch dieses Jahr freuen dürft. Auf den