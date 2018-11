Overwatch – Die neue Heldin Ashe ist seit gestern spielbar

Schnallt euch an, denn – we are in for a ride! Die weißhaarige Revolverheldin Ashe ist seit gestern für Fans von Blizzards beliebtem Teamshooter Overwatch spielbar.

„Wir verstehen uns.“

Tatsächlich kommt es uns vor, als hätte Blizzard die Revolverheldin gerade erst angekündigt. Als Teil von McCree’s animiertem Kurzfilm, der eine gemeinsame Vergangenheit der beiden Südwestler andeutet, wurde Ashe auf der Blizzcon das vorgestellt. Zwar ist es keine überwältigende Neuerung das Moba Titel und ihre Verwandten die Moba Shooter regelmäßig neue Helden erhalten, allerdings gibt es wohl kein Studio das ihre Helden mit soviel Tamtam feiert wie Blizzard.

Zusammen mit Ashe ist jetzt auch Patch 1.30 live, der besonders auf das Balancing der Helden Mercy, Symmetra, Reaper und Roadhog eingeht. Gerade Mercy Fans können aufatmen, da die beliebte Heilerin in den vergangenen Updates systematisch generfed wurde und jetzt erstmals wieder eine Aufwertung erfährt.