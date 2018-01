Overwatch: Neue Inhalte im Entwicklerupdate angekündigt

Heroes of the Storm: Testet ab sofort Feuerfresserveteran Blaze

Ihr spielt Heroes of the Storm und braucht mehr Abwechslung, was die Helden angeht? Gut, denn ab sofort stehen die Testserver für den Helden Feuerfresserveteran Blaze für alle zur Verfügung. Dazu gibt es eine ausführliche Beschreibung des Helden im Video. Neben den Ankündigungen für Overwatch starteten die Verantwortlichen von Blizzard die Testserver für einen neuen Helden in Heroes of the Storm. Dieser trägt den Namen Blaze und ist ein Feuerfresserveteran,durch welchen es zukünf