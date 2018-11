Overwatch Winter Wunderland – Santa Los! Die Kavallerie ist da!

Kommt schnell ihr tapferen Freiheitskämpfer, denn es Weihnachtet sehr – oder zumindest bald. Das Overwatch Winter Wunderland Event startet üblicherweise in den ersten beiden Dezember Wochen. Wir haben schon mal alle Infos zusammengetragen, um gut gewappnet in die Schneeballschlacht zu starten.

Overwatch Winter Wunderland – Ab auf die Piste

Blizzard feiert traditionell die verschiedensten Feiertage auch in ihren Live-Titeln. Das nächste Event auf das wir uns freuen dürfen ist das Winter Wunderland. Zwar gibt es noch keine offizielle Ankündigung von Blizzard, trotzdem haben wir schon einige Infos zum verschneiten Kosmetiktrubel für euch dabei.

Tatsächlich wissen wir, dank der Halloween Lootbox Promotion, auch über den angelegten Zeitplan für das Weihnachtsfest Bescheid. In der FAQ Sektion der Promotion, gaben die Entwickler versehentlich ihren Event Kalender bekannt. Dank Inven Global konnten die Screenshots noch gerettet werden, bevor der Entwickler die Informationen wieder offline nahm. Dem Screenshot zu Folge soll das Winterwunderland vom 11. Bis 31. Dezember live gehen. Tatsächlich fällt der 11. Auf einen Dienstag in Nord Amerika, weshalb wir davon ausgehen dürfen, dass es sich wirklich um den Release Tag des Events handelt (die Meisten Patches werden Dienstags in Nord Amerika veröffentlicht).

Zusätzlich konnte Blizzardwatch von einem Fehler der Overwatch Website, Hinweise auf einen der kommenden Skins stibitzen. Der Figure Skater (Eiskunstläufer) betitelte Skin, reiht sich in die Riege der weihnachtlichen Kostüme eurer lieblings Helden ein und wird vermutlich ab dem 11. In den Weihnachts-Lootboxen zu finden sein.

Meis Schneeballschlacht kommt zurück!

Außerdem hat der Game Director Jeff Kaplan in einem Interview mit dem populären Twitch Streamer Emongg bekannt gegeben, dass es wieder die Spielmodi Yeti Jagd und Meis Schneeballschlacht geben wird. Ein neuer Modus für das Weihnachtsevent wird dieses Jahr ausbleiben. Allerdings soll es eine winter-wunderlich eingerichtete Karte geben, ähnlich wie schon Chateau Guillard zu Halloween.

Letztlich könnte dieses neue Overwatch T-Shirt schon erste Indizien für einen neuen Junkrat Weihnachtsskin liefern. Auch eine Eiskönigin Widowmaker ist damit denkbar.

Es scheint jedenfalls als gäbe es wieder ein neues Set an Legendären Skins freizuschalten und das gewohnte Weihnachtschaos an kosmetischen Goodies. Wir hoffen das Blizzard zusätzlich zu den kleinen Leaks, noch eine ganze Menge Geschenke mehr im Gepäck hat und freuen uns auf die Weihnachtszeit – on- und offline.