Oxenfree: Zurzeit kostenlos zu haben

Zurzeit werden euch im Netz einige Spiele für lau angeboten, so nun auch das kleine Adventure-Spiel Oxenfree. Alles, was ihr dafür benötigt, ist ein Account auf GOG.com.

Weihnachten steht kurz bevor und nicht nur Ubisoft ist in Geberlaune. Diverse Seiten bieten euch zurzeit Spiele an, für die ihr nichts zahlen müsst. GOG.com springt auf diesen Zug mit auf und bietet euch bereits seit einigen Tagen Oxenfree als Geschenk an. Allerdings könnt ihr euch das Spiel nur noch bis morgen um 15 Uhr sichern, danach endet das Angebot. Schnelligkeit ist hier geboten.

Oxenfree: Ein Abenteuer für sich

Wenn aus einer einfachen Party plötzlich ein übernatürlicher Thriller wird, seid ihr in Oxenfree angekommen. Begleitet die Jugendliche Alex und ihre Freunde auf eine alte und verlassene militärische Insel und stellt euch den Gefahren. Versehentlich habt ihr ein Tor zur Geisterwelt geöffnet und werdet nun von gruseligen Erscheinungen geplagt, die euch das Leben mehr als nur schwer machen. Wie die Geschichte ausgeht, liegt ganz allein an euch. Jede Entscheidung, die ihr trefft, wirkt sich auf die Beziehungen und den Verlauf des Ganzen aus, also seid auf der Hut.

Es lohnt sich allemal, einen Blick auf das Abenteuer von Alex zu werfen. Seid also schnell und downloadet es hier.