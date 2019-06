PC Gaming Show E3 2019: Gameplay, Releasedatum und Trailer zu Ancestors: The Humankind Odyssey, Conan: Unconquered, Borderlands 3 und vielem mehr!

Bereits vor Beginn der Pressekonferenzen auf der E3 2019 wurden einige Spiele angepriesen, die während der PC Gaming Show vorgestellt werden sollten. Mit einigen Überraschungen konnte das Event dennoch aufwarten. Wir berichten von den bestätigten Games, den jeweiligen Gameplays und von den gezeigten Trailern. Seid ihr bereit für das noch junge Videomaterial zu Conan: Unconquered, Ancestors: The Humankind Story und Co.? Wir sind’s!

Evil Genius – entdecke das Böse in dir

Die Macher von Sniper Elite gaben bekannt, dass Evil Genius 2 in den Startlöchern steht. Das Spiel wird mit dem Titel „World Domination“ gekrönt. Der Name ist Programm: Als Protagonist setzt ihr alles daran, die Weltherrschaft an euch zu reißen. Der Trailer zeigt, dass diese Aufgabe schwieriger sein könnte, als gedacht.

Paradox Interactive: Vampire The Masquerade: Bloodlines 2, Age of Wonders: Planetfall

Der Publisher Paradox Interactive war in den letzten Monaten anscheinend besonders eifrig. Gleich zwei Titel gab er auf der PC Gaming Show zum besten. Wir beginnen mit dem wohl blutrünstigsten.

Um das Wesen von Vampiren ranken sich unzählige Mythen. Einige finden ihren Niederschlag in Vampire The Masquerade: Bloodlines 2. Und wie der Titel erahnen lässt, solltet ihr euch in der Rolle des Blutsaugers bedeckt halten. Damit ihr eurem Naturell fröhnen könnt, solltet ihr von den Menschen um euch herum unerkannt bleiben. Die Entwickler hoben hervor, dass ihr strategisch agieren und eure Fähigkeiten gezielt einsetzen solltet, wenn ihr Menschen gewinnbringend manipulieren wollt. Im kommenden Jahr (ein genaues Datum wurde leider nicht erwähnt) wird der Titel erscheinen.

Ein ganz anderes Gameplay hält Age of Wonders: Planetfall für euch bereit. Im heiß ersehnten Strategiespiel mimt ihr einen Überlebenden aus einer alten Zivilisation. Hierbei liegt es ganz an euch, für welche Spezialisierungen ihr euch entscheidet. Eins ist sicher: Es wird freaky. Cyborg-Zombies und Laser-Dinosaurier sind nicht die einzigen Kreaturen, die auf dem Planeten umhergeistern. Schon jetzt könnt ihr das Spiel vorbestellen, ab dem 6. August könnt ihr fleißig in die Tastatur hauen.

Ancestors: The Humankind Odyssey – Den Vorfahren auf der Spur

Seit einigen Wochen kursieren bereits Trailer und erste Gameplay-Einblicke von Ancestors: The Humankind Odyssey im Internet. Nun gaben Panache Digital Games noch unveröffentlichte Infos preis. Ihr spielt einen Menschenaffen und setzt euch all den Gefahren Afrikas aus, um euer Überleben zu sichern. Doch seid ihr nicht nur für euch selbst sondern auch für euren Stamm verantwortlich. Ab dem 27. August dieses Jahres könnt ihr auf der PS4 eine gigantisch daherkommende Welt erkunden, euer Territorium sichern und stetig erweitern.

Borderlands 3 – Ab geht die Lootzie

Die Zuschauer vor Ort und auf den heißen Stühlen daheim wurden mächtig auf die Folter gespannt. Gen Ende der PC Gaming Show erzählt der Creative Director von 2k Games endlich mehr über Borderlands 3. Bereits zu Beginn der Live-Übertragung wurden die Zuschauer dazu angehalten, alle auf der Seele brennenden Fragen zu stellen. Einige wurden dann auch beantwortet: Der Loot solle noch abgedrehter und vielfältiger sein als im zweiten Teil. Zudem sollen mit Artifacts weitere Modifikatoren wie beispielsweise Slides eingeführt werden.

Ihr wollt weit mehr über Gameplay und Story erfahren? Dann schaut euch die Trailer an oder scrollt durch den Liveticker. Natürlich halten wir euch auch bezüglich der noch anstehenden Pressekonferenzen auf dem Laufenden.

So möchten wir uns auch von euch verabschieden. Schön, dass ihr das Event gemeinsam mit uns erlebt habt.

20:48 Und mit diesen Worten beendet Moderator Day9 die PC Gaming Show. Es wird sich nochmal bei FrankyWard und den Sponsoren bedankt.

20:46 Die Entwickler sprechen viel über die Mechaniken und die Handlung von Baldurgs Gate III. Der Release wird noch nicht verraten, die Entwickler wollen noch etwas an ihrem Herzensprojekt arbeiten.

20:42 Bei dem Stichwort Baldurs Gate III geht ein Jubelschrei durch die Menge. Das bereits durch einen Leak bekannt gewordene Projekt wird nun offiziell vorgestellt. Ein vorher gezeigter Trailer zeigt, wie sich ein Ritter in ein Tentakelmonster verwandelt.

20:41 Mit El Hijo verschlägt es uns in das Leben eines kleinen Junges im Wilden Westen.

20:38 Mit Genisis Noir haben wir wieder ein grafisch sehr interessantes Spiel. Die dem Namen nach sehr düstere Welt in seiner ganz eigenen Zeichentrick-Optik gibt jedoch nicht viel zu seiner Geschichte preis.

20:36 Nun kommen wir mit der Erweiterung zu Warframe wieder zu einem etwas größeren Spiel. Der Name wird zwar nicht preisgegeben, sicher ist aber, dass ihr euch durch den Weltraum bewegen könnt. Zumindest wurde bekanntgegeben, dass die Erweiterung ab dem 6. Juli spielbar ist.

20:34 Zum Erscheinungsdatum gibt es lediglich die Aussage „Very Soon“. Wir werden also weiter vertröstet.

20:30 Mit dem Spiel Telling Lies bewegen wir uns in der Nähe des Krimi-Genres. Der Spieler schaut sich Videoschnipsel an und baut sich daraus seine Hinweise. Die Clips sind real verfilmt und erzeugen so eine gute Stimmung. Der Protagonist kann zum Beispiel Namen, Keywörter oder Orte aus den Untertiteln der Clips entnehmen und sie mit anderen interessanten Dingen kombinieren.

20:28 Zusammen mit einem Sponsoring von Stühlen und E-Win wird über die neue Erweiterung zu Terraria: A Journey’s End gesprochen.

20:27 Das Spiel soll wie eine Art GTA für Haie funktionieren. Ein genaues Datum wurde nicht genannt, länger als ein Jahr soll es aber nicht mehr dauern.

20:23 Tripwire Interactive steht mit Maneater erneut auf der Bühne. Der Spieler agiert als Hai; erkundet und frisst sich durch seine Umgebung. Eure Gegner werden durch Fischer charakterisiert, die Jagd auf euch Haie machen wollen.

20:22 Das Release-Datum hat sich währenddessen nicht verändert.

20:17 Nun betritt der Creative Director von 2k Games, Paul Sage, die Bühne und geht endlich Richtung Borderlands 3. Hier werden die Fragen der Zuschauer, zum Beispiel über Loot, miteinbezogen. Dieser soll noch viel abgedrehter und vielfältiger sein als in Teil zwei. Mit Artifacts werden weitere Modifikatoren wie Slides eingeführt. Danach folgen viele kleine Fragen und Antworten zu den Themen Bosse, Multiplayer und weiteres.

20:16 Von friedlich zu brutal geht es mit Roguelike Shooter Valfaris weiter.

20:14 Nun zu einem anderen Indietitel: CrystalGame. Das Spiel besticht mit seiner außergewöhnlichen Grafik und der Möglichkeit, Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft gleichzeitig zu beeinflussen.

20:11 Wer unter euch mag Dota Autochess? Dann solltet ihr Dragonest nicht verpassen. Die Entwickler arbeiten mit den echten Gründern des beliebten Modus‘ zusammen und zeigen Spielszenen aus der Unreal Enginge. Es kommt am PC für den Epic Game Store Mitte dieses Jahres heraus.

20:06 Ancestors: The Humankind Odyssey ist ein weiteres, interessantes Spiel auf der Agenda. Man spielt unsere frühesten Vorfahren, die Menschenaffen. Es geht darum, sich weiterzuentwickeln, sein Territorium zu erweitern und das alltägliche Überleben zu meistern. So gibt es keine Story, außer die eigene, die man selber durch Erkundung erschließt. Spielbar ist das auch historisch wertvolle Game am 27. August.

20:05 Entwickler Raw Fury zeigt nun einen Trailer zu der Planeten-Simulation Per Aspera.

20:03 Endlich kommt Vermintide 2 an die Reihe. Das DLC bringt den Modus Versus mit sich, in denen sich die Teams aus Helden und Ratten gegenseitig bekämpfen. Die offene Beta läuft bald.

20:00 Eine Stunde dabei und es wird wieder pixelig. Songs of Conquest ähnelt stark Heroes of Might and Magic und soll sich auch so anfühlen. Mit rundenbasierten Kämpfen und dem Magiesystem fühlt man sich in der Welt von Rittern und Zauberern sofort Zuhause. Veröffentlicht wird es Ende 2020.

19:56 Mit dem Titel Shenmue III bekommen wir endlich die Kung Fu Reihe zurück.

19:54 Noch heißer erwartet wird von den Entwicklern allerdings Planet Zoo. Der Zoo-Simulator verspricht einiges, so soll man im Spiel einen modernen Zoo errichten, in dem die Besucher auch etwas über die Tiere lernen sollen. Mehr Informationen kommen nächsten Freitag auf dem YouTube-Kanal des Entwicklers.

19:51 Jetzt kommt ein Kartenspiel an die Reihe, in dem ihr mit eurem Deck Kämpfe austragt. Der Titel namens Griftlands spielt in einer Sci-Fi Welt der Macher Frontier Development.

19:50 Es kommt am 20. August für Xbox und PlayStation.

19:47 Doch wir verweilen nicht lange und sehen ein weiteres apokalyptisches Spiel: Remnant – From the Ashes. Dabei dreht sich alles um Co-Op und das Retten der Menschheit. Ihr wählt zwischen verschiedenen Klassen. Ebenfalls interessant ist, dass viele Teile des Spiels zufallsgesteuert sind. Es wird sich also lohnen, Level mehrmals zu spielen.

19:43 Jetzt geht es zu einem Spiel der Macher von Sniper Elite. Es handelt sich dabei um einen Zombieshooter mit dem Namen Zombie Army: Dead War 4.

19:42 Am 6. August wird das Spiel verfügbar sein.

19:37 Es geht direkt mit Age of Wonders: Planetfall weiter. Dieses ist jetzt vorbestellbar. Das Strategiespiel wird nun von zwei Mitarbeitern vorgestellt. Ihr spielt einen Überlebenden einer alten Zivilisation und wählt zwischen verschiedenen verrückten Spezialisierungen.

19:36 Als nächstes sehen wir den Titel Last Oasis. Im Spiel dreht sich vieles um die windbetriebenen Maschinen, die als Fahrzeuge und Kampfmaschinen dienen.

19:34 Conan Shop Shop, welches man zuerst nur für einen Aprilscherz gehalten hatte, wird nun überraschend angekündigt. Erscheinen soll es am 3. September dieses Jahres.

19:32 Dabei dürfte die meisten wohl vor allem Conan: Unconquered interessieren.

19:31 Nun sehen wir die Community Managerin von FunCom auf der Bühne. Sie spricht über die anstehenden Titel.

19:29 Mitte Juni soll dieser Monitor für unter 400 € auf den Shopseiten von Samsung erhältlich sein.

19:28 Nun sehen wir Werbung für einen neuen Curved Monitor von Samsung. Mit 240 Hz und weiteren Features soll dieser ausgezeichnete Hardware für Gamer bieten.

19:27 Mit Unexplored 2 sehen wir ein weiteres Game auf der Bühne.

19:24 Für die Beta des Spiels könnt ihr euch aktuell bewerben. Es gibt ebenfalls einen Discord-Server.

19:21 Jetzt sehen wir einen Trailer zu einem Spiel namens „Midnight Ghost Hunt„. Das Spiel aus dem recht jungen Genre der Prop Hunts können sich vier Spieler als Gegenstände in einem Spukhaus verstecken. Die anderen vier Spieler versuchen diese als Geisterjäger zu finden.

19:19 Als nächstes wird der Titel „Mosaic“ gezeigt. Ein Spiel, welches offensichtlich starke Kritik an der mediengesteuerten Welt ausübt.

19:17 Early 2020 wurde als Datum für Chivalry II genannt. Etwas ruhig blieb es im Publikum, als der Epic Store als Release angekündigt wurde.

19:13 Nun stehen zwei Herren von Tripwire Interactive auf der Bühne. Sie stellen das Mittelalterspiel Chivalry II vor. Schon der erste Teil zeigte, wie mittelalterliche Kämpfe sich anfühlen sollen. Direkt fallen Parallelen zu dem momentanen Hit Mordhau auf. Hier wollte man sich anscheinend klar als Konkurrenz positionieren.

19:11 Im nun folgenden Titel geht es in Pixelgrafik darum, eine Kolonie zu errichten. Mit dem Spiel ist natürlich StarMancer gemeint. Was genau können wir erwarten?

19:08 Ebenfalls wird es wichtig sein, seine Fähigkeiten gezielt einzusetzen, um Menschen zu manipulieren. Als Releasedatum wurde grob nächstes Jahr angegeben. Mehr Infos gibt es auf der offiziellen Website.

19:06 Es geht direkt weiter mit „Vampire: The Masquerade„. Ziel im Spiel wird es sein, von den Menschen unerkannt sein Unwesen zu treiben.

19:05 Der Titel wird „World Domination“ heißen und natürlich genau darum gehen, die Weltherrschaft an sich zu reißen!

19:04 Es startet mit Evil Genius 2.

19:03 Es wird heute möglich sein, über die sozialen Netzwerke Fragen über Borderlands 3 zu stellen.

19:01 Day9 und FrankyWard werden heute durch die zwei Stunden Programm führen.

19:00 Uuuuuund los gehts!

18:56 Noch vier Minuten bis die PC Gaming Show beginnt. Werden wir endlich Material zum Marvel-Game sehen?

18:51 Zu Beginn wird in gemütlicher Runde über die erwarteten Highlights gesprochen. Diese könnt ihr euch hier nochmal anschauen!

18:45 Hallo liebe Gamingbegeisterte! Hier werdet ihr gleich im Liveticker alle News zur PC Gaming Show erfahren. Also lehnt euch zurück, stellt was zu Trinken und zu Knabbern bereit und gebt euch die Show!