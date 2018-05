Captain Toad: Treasure Tracker: Kommt für die Switch und Nintendo 3DS

Captain Toad – Treasure Tracker: amiibo-Update ab sofort verfügbar

Den kleinen Helden mit Pilzhut als amiibo-Sammelfigur zu besitzen sorgt allein schon für einen guten Schub an Genugtuung. Mit seinen kurzen Ärmchen und den kleinen Schühchen macht er in ausnahmslos jedem Regal eine gute Figur und eröffnet euch ab heute sogar den Weg zu einem Extra-Modus in Captain Toad - Treasure Tracker. Die von Nintendo angekündigte Super Smash Bros. Collection steht seit Anfang des Tages in Europa zum Verkauf bereit und enthält sechs unterschiedliche Figuren: Mario,