Dark Souls Remastered: Release-Termin für Switch auf Sommer 2018 verschoben

Nintendo Switch-Besitzer müssen sich noch ein wenig länger gedulden. Die für den 25. Mai angekündigte Remastered-Version von Dark Souls verspätet sich für die Nintendo Switch. Der Erscheinungstermin ist auf den Sommer 2018 gerückt. Auch das amiibo von Solaire von Astora soll später erscheinen als geplant.

Zur Verschiebung des Veröffentlichungstermins von Dark Souls Remastered äußerte sich Bandai Namco mit einem Tweet. Ohne einen neuen Termin zu nennen, verspricht der Publisher das Spiel noch diesen Sommer herauszubringen. Das Entwicklerteam benötigt mehr Zeit, um weitere Optimierungen am Titel vornehmen zu können. Denn wahrscheinlich handelt es sich dabei um Bugs, die es aufgrund der Portierung und komplexen Steuerung auszubessern gilt. Zur selben Zeit soll ebenfalls das amiibo in Form von Solaire von Astora erscheinen. Jedoch ist das genaue Release-Datum für beide Produkte noch nicht veröffentlicht worden.

Due to the nature of causality, we must announce that the Nintendo Switch version of #DarkSoulsRemastered will be pushed back to summer of 2018, and with it, the release of the Solaire of Astora amiibo.

PC/PS4/X1 versions will maintain their May 25th release date.

— Dark Souls (@DarkSoulsGame) 17. April 2018