Little Dragons CafÃ©: Harvest Moon-Entwickler stellt neues Spiel auf der GDC 2018 vor

Das neue Projekt des Harvest Moon-Schöpfers Yasuhiro Wada Little Dragons Café ist in vollem Gange und wurde auf der Game Developers Conference neu angekündigt. Noch in diesem Jahr soll eine Veröffentlichung für die Nintendo Switch und PlayStation 4 anstehen.

Drachenzähmen und Cafémanagen leicht gemacht

Zu Beginn erhält der Spieler eine Vorstellung der Hauptcharaktere, welche sich als Zwillinge entpuppen. Durch ihre Mutter unterstützt, lernen sie das Kochen, um im Café auszuhelfen. Doch plötzlich leidet ihre Mutter unter einer Krankheit, welche sie in einen tiefen Schlaf versetzt. Egal welche Medizin sie ausprobieren, ihre Mutter kommt nicht wieder zu sich. Zunächst ratlos, was weiter zu tun ist, berät ein alter Mann die beiden Geschwister und schenkt ihnen Hoffnung, ihre Mutter vom Schlaf zu befreien. Das Wichtigste, was sie tun müssen ist: einen Drachen aufzuziehen.

Das fällt den beiden Geschwistern gar nicht so leicht, denn sie müssen sich neben dem Café auch noch um das Drachenbaby kümmern. Leider weiß niemand in dem Fantasy-Abenteuerspiel so wirklich, wie das geht, und hinzu kommen weitere Aufgaben, die während des Spiels auftauchen. Zeit-Management ist in Little Dragons Café das A und O und hat viele Auswirkungen auf Nachbarn und andere Bewohner und Mitarbeiter. Denn das Hauptaugenmerk liegt auf der Story und dem Management des Cafés.

Kocht leckere Gerichte, stellt neue Rezepte zusammen und nutzt die eigens angebauten Zutaten, um das Café zu bewirtschaften. Erkundet die gesamte Welt von Little Dragons Café und helft nebenbei den Dorfbewohnern in eurer Nähe.

Ein 15 minütiger Gameplay Trailer wurde vor kurzem veröffentlicht und kann von euch unterhalb des Artikels angesehen werden. Aksys Games und Yasuhiro Wada kündigten das Spiel für den 24. August 2018 an. Das Spiel ist laut Aksys Games-Gründer und CEO Akibo Shieh bereits seit zwei Jahren in der Entwicklung.