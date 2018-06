Mega Man 11: Switch-Version nur als digitale Veröffentlichung in Europa

Nintendo lässt Mega Man 11 in Europa und Großbritannien nur in digitaler Form erscheinen. Das bestätigt Capcom. Weiter heißt es, dass für den Mega Man 11 Amiibo keine Ankündigung zu erwarten sei.

Retail-Version und Amiibo erscheinen nicht in Europa

Wie Capcom Europe bestätigt, wird es für Großbritannien und Europa kein Release für das Mega Man 11 Amiibo geben, welches Teil des Special Software Bundles ist. Anders als in Nordamerika und Japan plant Capcom derzeit auch keine zukünftige Ankündigung für den europäischen Markt.

Überdies dürfen Fans sich keine Hoffnungen auf eine Retail-Version für die Switch machen. Europäische Spieler müssen leider darauf verzichten. Für die anderen Konsolen und den PC stellt Capcom eine Handelsversion zur Verfügung.

Das actiongeladene Jump ‘n‘ Run-Spiel greift Altbewährtes wieder auf und mischt spannende neue Funktionen und Fähigkeiten hinzu. So trefft ihr in der Geschichte auf den bösen Dr. Wily, der sich seiner alten Tricks nicht zu schade ist, und die Double Gear System-Kreation erschafft. Mit ihrer Hilfe erhält Wily die Möglichkeit, Roboter über ihre normale Leistungsstärke hinaus zu steigern. Mit dem Ziel Dr. Light aufzuhalten, stiehlt er acht seiner Roboter und möchte seine neue Kreation in die Roboter integrieren, bevor Dr. Light das Double Gear System bei Mega Man anwendet.

Mega Man 11 erscheint am 2. Oktober in Europa und Nordamerika für die Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One und den PC.