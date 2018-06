Nintendo: Laut Reggie Fils-Aime ist Onlinedienst der Nachfolger der Virtual Console

Xenoblade Chronicles 2: Torna: The Golden Country DLC erscheint im September für die Switch

Der neue DLC soll die Story des RPGs erweitern und ab dem 14. September 2018 als Download zur Verfügung stehen. Unter dem Namen Torna: The Golden Country erscheint die Erweiterung als Rückblick auf die 500 Jahre vor den Ereignissen von Xenoblade Chronicles 2, welches exklusiv für die Switch veröffentlicht wurde. Zurück in die Vergangenheit Sucht weiter nach dem Geburtsort der Menschheit in den Resten der alten Zivilisation und erkundet weiter den riesigen Ozean aus Wolken. Torna: The