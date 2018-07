Nintendo Switch: Beide Modi werden offenbar gleich viel benuzt

Während eines aktuellen Interviews verriet der Senior Vice President for Sales and Marketing bei Nintendo, Doug Bowser einige Statistiken zur Verwendung der Nintendo Switch.

Neue Zahlen zur Nintendo Switch

Im Oktober hieß es, dass die Nintendo Switch von 30 Prozent der Spieler meist als Handheld verwendet worden ist. 20 Prozent der Spieler verwenden eher den TV- Modus. Die restlichen 50 Prozent spielten beide Modi regelmäßig. Während eines aktuellen Interviews, gab Doug Bowser neue Zahlen dies bezüglich bekannt.

Doug Bowser erklärte, dass sich bezüglich des Nutzerverhaltens weiterhin kein Trend abzeichne. Momentan bevorzugen 50 Prozent der Nutzer aktuell den Handheld. Die restlichen 50 Prozent nutzen den Tv- Modus. Bowser erläuterte aber weiterhin, dass die Entscheidung der Spieler vom Spiel abhängt, welches sie gerade Spielen wollen.

Zum Beispiel werden Mario Kart 8 Deluxe und The Legend of Zelda: Breath of the Wild sowohl im Handhold als auch im Tv Modus gespielt. Just Dance 2018 wird jedoch hauptsächlich im TV Modus genutz.