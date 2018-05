Nintendo Switch: neues Pokémon etwa schon diese Woche?

Vor kurzem starteten die Gerüchte, dass das neue Pokémon Switch Spiel demnächst veröffentlicht werden soll. TV Tokyo bringt Diesen Donnertag als eventuellen Release-Termin mit ins Gespräch.

Etwa schon diese Woche?

Seit einiger Zeit werkeln die Entwickler von GameFreak an einem neuen „Pokémon„ – Abenteuer für die Nintendo Switch.

Weitere Informatrionen zum neuen Pokémonspiel gibt es momentan aber noch nicht. Über ein eventuelles Remake zu „Pokémon Gelb“wurde dieses Jahr unter anderem auch gesprochen. Dieses soll wohl Elemente der Klassiker „Pokémon Rot“ und „Pokémon Blau“ sowie scheinbar auch eine Anbindung an Pokémon Go haben.

Laut des japanischen TV Senders TV Tokyo soll es wohl auch noch ein Realese zu Pokémon Go geben. Dies soll scheinbar noch diesen Monat veröffentlicht werden. Der japanische TV Sender sprach von einer Pokémon- Ankündigung am 31.Mai also diesen Donnerstag.Wir können also gespannt sein was uns am Donnerstag erwarten wird.