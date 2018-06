Nintendo Switch: wichtiger Aspekt beim Design des Systems ist der Multiplayermodus

Bei einem Interview erklärte der Nintendo of America Präsident Reginald Fils-Aime den Design-Prozess der neusten Nintendo-Konsole.

Nach dem Launch im März 2017 wurde die Nintendo-Switch über 17 Millionen Mal verkauft. Während eines aktuellen Interviews erklärte Fils-Aime noch einmal den Design-Prozess.

Der Nintendo of America Präsident gab als Beispiel die beiden Joy-Controller an.

„ Zu den wichtigsten Eigenschaften von Switch gehört die Tatsache, dass man jederzeit einen Joy-Controller hervorholen und diesen jemandem überreichen kann, der die ganze Zeit nur zugeschaut hat. Dennoch wird die Nintendo-Switch nicht Multiplayer-Exklusiv. Wir werden auch weiterhin wundervolle Singleplayer-Erfahrungen wie beispielsweise The Legend of Zelda: Breath of the Wild anbieten. Die Möglichkeit, eine Multiplayer- Erfahrung zu bieten, war dennoch eine der Kernaspekte.“