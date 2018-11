Pokémon Let’s Go: Guide – So verbindet ihr euch mit Pokémon GO

In den neuen Pokémon Let’s Go-Spielen könnt ihr eure Nintendo Switch mit einem Pokémon GO-Spielstand verbinden. Wie ihr das schafft und wie ihr in GO gefangene Pokémon übertragen könnt, erfahrt ihr hier im Guide.

Wenn ihr sowohl Pokémon GO als auch eine der Editionen vom neuen Pokémon Let’s Go besitzt, könnt ihr euch das Leben in Kanto mit eurem Smartphone um einiges erleichtern. Wenn ihr euren GO-Spielstand mit der Switch verbindet, könnt ihr im GO-Park eine Vielzahl an Aktivitäten freischalten. Beispielsweise könnt ihr in GO gefangene Pokémon auf eure Switch übertragen oder in Minispielen Bonbons verdienen. Mit dieser Anleitung könnt ihr eure Geräte miteinander verbinden um alle Funktionen nutzen zu können.

Verbindung zwischen GO und Let’s Go

Die Verbindung zwischen der Switch und eurem Smartphone läuft ganz simpel über Bluetooth ab. Ihr könnt auch mehrere GO-Konten mit eurem Let’s Go-Spielstand verbinden, eine Obergrenze gibt es hierfür nicht. So läuft das Verbinden ab:

Zunächst müsst ihr Pokémon GO öffnen Drückt auf das Pokéball-Symbol Drückt auf „Einstellungen“ Scrollt runter und wählt „Nintendo Switch“ Tippt auf „Verbindung zu Nintendo Switch herstellen“

Jetzt müsst ihr noch ein paar weitere Schritte auf eurer Switch vornehmen:

Drückt X um in das Menü zu gelangen, öffnet anschließend mit Y das Einstellungs-Menü Drückt auf die Pokémon GO-Schaltfläche Wenn ihr gefragt werdet, ob ihr euch mit Pokémon GO verbinden wollt, wählt „ja“ Das Spiel wird euch einen Trainernamen anzeigen, mit dem ihr euch verbinden könnt. Ist dieser der richtige, dann wählt „ja“

Nun sollten eure Geräte miteinander verbunden sein und eure Pokémon auf die Switch verschicken können.

Pokémon transferieren

Ein kleines Wort der Warnung: Ihr könnt eure Pokémon NUR von GO zu Let’s Go verschicken, nicht anders herum! Dafür bekommt ihr auf eurem Handy nützliche Belohnung als Kompensation.

Öffnet Pokémon GO Tippt auf das Pokéball-Symbol Drückt auf „Pokémon“ Tippt im nächsten Bildschirm auf das Switch-Symbol oben rechts Wählt die Pokémon die ihr verschicken wollt Bestätigt eure Auswahl, in dem ihr auf die untere Schaltfläche „Auf Nintendo Switch übertragen“ tippt

Wenn ihr auf der Switch nun eure Übertragungen abholen wollt, geht in den GO-Park und sprecht mit dem Mann am linken Tresen. Hier wählt einfach „Pokémon übertragen“ aus und folgt den Anweisungen auf dem Bildschirm. Übrigens könnt ihr auch Alola-Formen in den GO-Park übertragen, obwohl diese im Grundspiel nicht zu fangen sind!