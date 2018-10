Super Smash Bros Ultimate: Alle Charaktere und Stages in der Übersicht

Assassin’s Creed Odyssey: Guide – Für eure Schiffe legendäre NPCs anheuern

In Assassin’s Creed Odyssey kommt ihr nicht um legendäre Seeschlachten mit eurem Schiff, der Adrasteia, herum. Umso wichtiger ist es, dass ihr gute Bootsleute habt, die mit euch auf dem Schiff reisen. Die besten Bootsleute sind legendäre NPCs, da ihr euch durch sie auch noch bestimmte Boni sicher könnt. Wie ihr diese NPCs überzeugen könnt, an Bord zu kommen, erklären wir euch in diesem Guide. Was bringt euch der Aufwand für die legendären NPCs? Per Crafting beim Sch