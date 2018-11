Super Smash Bros Ultimate: Neue Gameplay-Videos

Super Smash Bros Ultimate ist auf bestem Wege in Richtung Release und zeigt sich in neuen Videos von seiner Schokoladenseite. Diese Teaser-Videos zeigen genau was wir am liebsten von Smash Bros sehen wollen: Reichlich über den Bildschirm segelnde Maskottchen.

Noch 10 mal schlafen, dann gibts wieder reichlich Fratzengeballer! Super Smash Bros Ultimate erscheint am 07. Dezember für Nintendo Switch und wird der größte Prügelspielplatz sein, den die Serie bisher erlebt hat. Satte 70 Kämpfer und über 100 Stages wird das Spiel umfassen, also ein Konglomerat aus sämtlichen frühern Smash-Spielen. Eine ordentliche Portion davon sehen wir im Schnelldurchlauf in neuen Gameplay-Videos.

Fette Smash-Kattenreaktion

In diesen „Chain Smashing“-Clips knüppelt sich eine illustre Auswahl von Charakteren von Stage zu Stage, in einer Kettenreaktion von Smash-Attacken. Da fliegen Ryu und Ken gern mal aus ihrer Stage, ballern dafür Donkey Kong und Peach in der nächsten Stage bis über den Bildschirmrand und so weiter und so fort. Viel Substanz bringen diese Videos natürlich nicht, machen aber Lust auf mehr.

Super Smash Bros Ultimate wird mit einer Vielzahl von Einzel- und Mehrspielermodi auf den Markt kommen, wie den World of Light-Adventuremodus oder dem Spirit-Modus, in dem ihr Spirits sammeln könnt, um eure Kämpfer zu verstärken. Währenddessen wird sich die kompetetive Community auf neue Inhalte im Online-Modus freuen können.