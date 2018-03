The Legend of Zelda: Breath of the Wild: Spiel des Jahres bei GDC Awards

Auf der Game Developers Games Conference 2018 in San Francisco fanden sich Spieledesigner zusammen, um die besten Spiele mit den Game Developers Choice Awards auszuzeichnen. The Legend of Zelda: Breath of the Wild war gleich sechs Mal nominiert.

Drei Trophäen für The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Auf der diesjährigen Spielekonferenz in San Francisco wurden zum 18. Mal die Game Developers Choice Awards ausgetragen. Im Gegensatz zu dem Independent Games Festival erhalten hier nicht nur Indie-Titel Preise. Breath of the Wild gewann mit sechs Nominierungen letztlich in drei Kategorien: Bestes Spiel, bester Sound und bestes Design. Vor allem die Spiel-des-Jahres-Kategorie überraschte, wenn ihr an das Battle-Royale-Game PUBG denkt, dass das letzte Jahr über ordentlich an Gewinn einheimste.

Erst letztes Jahr erhielt Nintendos Open-World-Abenteuer für die Switch und Wii U den Award für Spiel des Jahres bei den Game Awards 2017 und schlug damit Konkurrenten wie Super Mario Odyssey und Horizon: Zero Dawn.

Daneben bekam der Spiele Entwickler Tim Schafer, der vor allem für klassische Abenteuerspiele wie The Secret of Monkey Island bekannt ist, den Preis für sein Lebenswerk.

Das Verfahren der Games Developers Choice Awards ist folgendermaßen: Ein Gremium aus Entwicklern wählt die Preisträger aus. Im Unterschied dazu bestimmen einige Journalisten und Industrievertreter die Gewinner der Game Awards.

Hier ist die Liste der Gewinner:

Bestes Audio

The Legend of Zelda: Breath of the Wild (Nintendo)

Best Debut Game

Studio MDHR (Cuphead)

Bestes Design

The Legend of Zelda: Breath of the Wild (Nintendo)

Bestes Handheld-Spiel

Gorogoa (Jason Roberts/Buried Signal)

Innovation

Gorogoa (Jason Roberts/Buried Signal)

Bestes Drehbuch

What Remains of Edith Finch (Giant Sparrow)

Beste Technik

Horizon Zero Dawn (Guerilla Games)

Beste visuelle Gestaltung

Cuphead (Studio MDHR)

Bestes VR/AR Game

SUPERHOT VR (The SUPERHOT Team)

Publikums-Award

NieR:Automata (PlatinumGames)

Spiel des Jahres

The Legend of Zelda: Breath of the Wild (Nintendo)

Ambassador Award

Rami Ismail

Lifetime Achievement Award

Tim Schafer