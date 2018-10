The Walking Dead: Finale Staffel wird fertiggestellt

Nach der Schließung von Telltale Games übernimmt jetzt Skybound die Fertigstellung der letzten Staffel von The Walking Dead.

Abhilfe vom Serien-Erfinder persönlich

Fans von The Walking Dead dürfen aufatmen. Kurz vor dem Release von Episode 2 der finalen Staffel der Telltale-Reihe gab das Studio seine Schließung bekannt, das Schicksal der Reihe war ungewiss. Jetzt zeigt sich aber ein Silberstreif am Horizont: Skybound Entertainment wollen in Partnerschaft mit den übrigen Telltale-Mitarbeitern die Staffel beenden. Dies gab Robert Kirkman, Erfinder von TWD und Chef von Skybound bei einem Auftritt auf der New York Comic Con bekannt. Dazu sagte er, er wolle Andrew Lincoln und Clementine nicht im selben Jahr verlieren. Seiner Aussage nach hätten Skybound und Telltale erfolgreich verhandelt und Staffel 4 würde in gemeinsamer Arbeit beendet. Ihr dürft also davon ausgehen, dass der Rest der Staffel in guten, kompetenten Händen ist. Ein Releasedatum für die letzten beiden Episoden steht aber noch aus.

Was bei Telltale vorgefallen ist

Die letzten Wochen waren turbulent im Hause Telltale. Am 21. September wurden ohne jegliche Vorwarnung über 200 Mitarbeiter entlassen und in einem offiziellen Statement ließ das Studio eine weitgehende Schließung verlauten. Es würden nur 25 ausgewählte Mitarbeiter bleiben, um ausstehende Obligationen zu erfüllen. Zuvor tauchten Berichte über ausbleibende Gehaltszahlungen und schlechtes Management auf. In den nächsten Tagen verkündeten Telltale schließlich, dass Gespräche mit potenziellen Partnern zur weiteren Arbeit an The Walking Dead laufen würden. Unter diesen Partnern war also auch Skybound vertreten.