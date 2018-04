Ys VIII Lacrimosa of Dana: Nintendo Switch-Gameplay und PC-Release-Termin veröffentlicht

Das Rollenspiel Ys VIII Lacrimosa of Dana erscheint bald für die Nintendo Switch und den PC. In mehreren Gameplay-Videos könnt ihr euch vorab schon einmal ein Bild vom Abenteuer machen.

Der Launch nähert sich

Die Veröffentlichung der Switch-Version steht in Europa am 29. Juni 2018 an. Um euch schon mal in Stimmung zu bringen und damit ihr eine Idee vom Titel erhaltet, haben wir passend dazu Material mit Gameplay zur Verfügung gestellt. Wer nicht so lange warten kann, kann ab dem 16. April 2018 in den Genuss der PC-Version via Steam und GOG.com gelangen. Diese Edition umfasst dieselben Inhalte der PS4-Variante sowie die überarbeitete Lokalisation.

Die Story

Nach einem Schiffbruch wacht Adol auf einer Insel gestrandet auf. Zusammen mit anderen Schiffbrüchigen muss er gegen Horden von Monstern kämpfen und mysteriöse Ruinen erkunden. Auf einmal beginnt Adol, von einem Mädchen mit blauen Haaren zu träumen, das in einer unbekannten Welt lebt. Je mehr er in den Träumen von Dana erfährt, desto mehr beginnt sich das Geheimnis der Insel zu lüften. Hier könnt ihr mit dem Story-Trailer noch tiefer in das Action-Rollenspiel eintauchen.

Kostenlose Zusatzinhalte

In der ersten Woche nach dem PC-Launch erwarten euch jede Menge Zusatzinhalte, die ihr kostenlos bekommen könnt. Darunter befinden sich Adols Adventure Essentials DLC einschließlich der Silberrüstung und Klamotten des Abenteurers-Kostüme, ein digitales Mini Art Book, der digitale Soundtrack Sampler sowie Laxias Eternian Scholar-Kostüm.

Aber solange wir noch warten müssen, stehen uns die PS4- und PS Vita-Versionen zum Spielen zur Verfügung, welche seit 2016 das nostalgische PS2-Feeling an die Spieler verbreitet. Zusätzlich könnt ihr euch auch unseren Testbericht zum neuen Ys-Teil ansehen, in dem wir unter anderem auf das fantastische Kampfsystem eingehen.