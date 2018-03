Anno 1800: Die Arbeiterklasse in den Hochöfen

Die Entwickler von Anno 1800 haben auf ihrem Blog die neuesten Details zum neuen Anno-Teil veröffentlicht. Der Blog des Klassikers der Aufbau-Strategiespiele klärt die neu hinzugekommene Arbeiterklasse und die damit verbundenen Produktions- und Warenketten sowie ihre Auswirkung auf die eigene Wirtschaft.

Vom Land in die Stadt

Neben den Farmern, die wir hier zuvor vorgestellt haben, gibt es die zweite Bevölkerungsstufe: die Arbeiter. Neue Arbeitsplätze in den Fabriken ermöglichten zur Zeit der Industrialisierung ein regelmäßiges obgleich auch mageres Einkommen, sodass die ersten Vorstädte durch die in die Stadt ziehende Bevölkerung entstanden. Auch wir müssen uns in Anno 1800 mit dem Bevölkerungswachstum, der Urbanisierung und den Arbeitsbedingungen, die damit einhergehen, auseinandersetzen. Eingepfercht in zu kleine Wohnungen haben es die Arbeiter nicht leicht, sich nach dem Leben auf dem Land an die Stadt und ihre Hürden zu gewöhnen. Doch ihr eiserner Wille zu überleben trotzt den langen und harten Arbeitstagen in den Stahlfabriken.

Die Wohnhäuser der Arbeiter sind mit vielen kleinen Details geschmückt und sollen dadurch individueller auf ihre Bewohner zugeschnitten sein. In dunkle, rußgeschwärzte Kleidung gehüllt erzählen die Arbeiter in Anno 1800 ihre ganz eigenen Geschichten, denen ihr als Herrscher zuhören und euch um sie kümmern könnt. Oder aber ihr macht es euch leicht und stattet sie bloß mit dem Nötigsten an Nahrung aus. Wundern solltet ihr euch dann jedoch nicht, wenn die Unzufriedenheit eurer Arbeiter immer lauter wird.

Der Horizont voll qualmender Schlote

In den Hochöfen eurer Fabriken könnt ihr mithilfe von Eisenerz und Kohle Eisen herstellen. Ihr benötigt dafür Minen, die den Grundstein eurer Produktionsketten legen. Spätestens ab diesem Zeitpunkt müsst ihr euch Gedanken machen, wo ihr euer Industriegebiet auf eurer Insel aufbaut. Denn es werden immer komplexere Produktionsketten hinzukommen, die auch auf höheren Entwicklungsstufen die aus Eisen hergestellten Stahlträger benötigen. Somit steht fest, dass die Arbeiter einen essenziellen Beitrag für eure Stadt und Insel leisten. Ebenso versorgen euch die Bauern weiterhin mit Nahrung.

Hinzukommt die Attraktivität eurer Insel und Umgebung, die durch die immer größer werdende Industrie abnimmt. Überlegt also genau, wie ihr vorgeht, denn

„[s]pätestens wenn Du eine echte Metropole errichten und mit anderen Fraktionen interagieren willst (sei es durch Handel oder Krieg), wird es nicht mehr reichen, nur ein paar Fabriken zu besitzen.

Hier öffnet sich auch das Anno 1800 Gameplay mehr und mehr: Während Fabriken und neue Produktionsketten für mehr Komplexität sorgen erlaubt die Werft es Dir die Welt um dich herum zu erkunden und mit ihr zu interagieren. Spätestens hier wird dann auch das Thema der verschiedenen Fruchtbarkeiten einen Einfluss auf Deine Strategie nehmen. Während all Deiner Expansionen und Eroberungen werden Deine Arbeiter eine tragende Rolle spielen, und es wird an Dir ganz alleine liegen wie die Welt sich an Dich erinnern wird- es ist Deine Entscheidung ob Du Dir durch gnadenlose Ausbeutung einen Vorteil verschaffst, oder ob Du Dich weigerst, ein Imperium auf dem Rücken Deiner Bevölkerung zu errichten.“

Die Zukunft eures Imperiums liegt in euren Händen

Auf dem Entwicklerblog erfahrt ihr mehr zum Thema und erhaltet mit einem Video einen kurzen Einblick in die Welt der Arbeiterklasse. Informationen zu den Arbeitsbedingungen und ihren Einfluss auf die Bewohner und die Entwicklung der Stadt werden im nächsten Blogeintrag preisgegeben. Das nächste Thema wird Einblicke in die Arbeiterbewegung geben. Eure Entscheidungen beim Ausbau eures Reiches spielen dabei eine große Rolle und können die Arbeiter auch zur Revolution treiben. Alle Neuigkeiten dazu werdet ihr wieder hier erfahren.