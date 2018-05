Anno 1800: Entwickler stellen das Gefängnis Wormway als neutrale Kraft vor

Es fing mit einigen freien Händlern langsam an und mittlerweile gibt es eine ganze Reihe an neutralen Kräften. Diese handeln nicht wie die vom Computer gesteuerten Mitspieler als eure direkten Verbündeten oder Feinde, sondern geben eurem Spiel die perfekte Prise Atmosphäre und eine Menge neue Herausforderungen und Aufträge.

Der Gouverneur der Insel Wormway Prison: Eli Bleakworth

Ohne sie würde die gesamte Dynamik der Anno-Spielwelt auf dem Kopf stehen: die neutralen Kräfte. Sie geben dem Gameplay und der Atmosphäre im Spiel ihre ganz eigene Farbe und machen jedes Anno-Spiel einzigartig. Im neuen Ableger der Reihe erwartet uns Eli Bleakworth, der Gouverneur der felsigen und wüsten Insel Wormway Prison. Er ist nicht nur Herr über die grausamsten Verbrecher, sondern zeigt sich als ebenso kaltblütiger und berechnender Buchmacher.

Die Insel gilt als Heimat der schlimmsten Verbrecher des 19. Jahrhunderts. Da wundert es nicht, wenn ein Charakter mit dem richtigen Durchgriff von Nöten ist. Denn auch unter den Insassen gilt der Gouverneur als Torwächter der Hölle. So steckt weitaus mehr hinter der Fassade des Gefängnisses. Im Empire sind Bleakworths Dienste sehr gefragt, gerade deshalb leidet das Gefängnis in diesen sich schnell wandelnden Zeiten der industriellen Revolution an überfüllten Zellen. Stattet der neutralen Fraktion also gerne öfter mal einen Besuch ab, um zu schauen, ob Bleakworth dazu bereit ist, einige besondere Gäste im Tausch gegen eine Kaution freizulassen und damit womöglich nützliche Spezialisten für eurer Reich zu gewinnen. Zudem bietet Bleakworth eine bunte Palette an Aufträgen an, bei denen Kopfgelder auf Verräter des Empire ausgesetzt werden. Natürlich funktioniert das Ganze nur, wenn ihr euch bereit erklärt, ihn bei seinen Angelegenheiten zu unterstützen.

Vielfalt an Gameplay und Flair

Wie schon seit der Einführung in Anno 1701 ist es euch gestattet, mit den neutralen Kräften Handel zu führen. Das Gefängnis wirkt weiterhin auch als

„Geschäft, welches von der quasi kostenlosen Arbeitskraft der Insassen profitiert. Jeden Tag schuften die Häftlinge bedingungslos unter der brennenden Sonne im Steinbruch und in den kalten Löchern der Kohlemiene von Wormway. Ressourcen wie Kohle sind in der industriellen Expansion stark gefragt und Eli bietet eine schnelle Versorgung für die hungrigen Hochöfen Deiner Fabriken.“

Ebenso könnt ihr im Auge behalten, welche Ressourcen bei ihm sowie allen weiteren neutralen Kräften eine hohe Nachfrage haben. Mit dem Verkauf von Nahrung und Seife könnt ihr bei Bleakworth zur richtigen Zeit ein Vermögen machen. Habt ihr euch auf dem Weg zur Wormway Prison Insel gemacht, besteht außerdem die Möglichkeit, dass ihr eines der Gespräche der Gefängniswärter belauscht. Schnappt ihr nützliche Informationen auf, könnten sie euch zum Vorteil in euren geschäftlichen Angelegenheiten mit Bleakworth sein.

Je nachdem, welche Persönlichkeit die neutrale Fraktion verkörpert und welchen Hintergrund der Charakter verfügt, ergeben sich unterschiedliche Interaktionen. Unter den neutralen Kräften des neuen Anno-Teils sollen sich neben Händlern und besonderen Figuren wie Eli Bleakworth auch Piraten befinden. Wie der geschichtliche Hintergrund der Charaktere gestaltet sowie die einzelnen Charaktere im Spiel machen und euch gegenüber verhalten, werdet ihr erst in nächster Zukunft wie immer bei uns erfahren.

Anno Union – Wormways Prison from Anno Union on Vimeo.