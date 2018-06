Anno 1800: Investoren als fünfte Bevölkerungsgruppe vorgestellt

Nun wurde die Elite genauer unter die Lupe genommen. Nach den Bauern, Arbeitern, Künstlern und Ingenieuren bilden die Investoren die letzte Bevölkerungsstufe. Der neue Geldadel hinterlässt deutliche Spuren im Erscheinungsbild der Metropole und Insel. Im Blog klären die Entwickler auch die Neuerungen im Gameplay.

Eine Gesellschaft im Wandel

In Anno 1800 erhält die adlige Klasse durch die Investoren einen besonderen Stolz, welcher vom Prahlen mit Vermögen und dem gekonnten Umgang mit Wertpapieren lebt. Im DevBlog erklären die Entwickler, dass die Häuser dieser Klasse schon von weitem Prunk und Luxus ausstrahlen, die im großen Kontrast zu den bereits vorgestellten Arbeitervierteln stehen.

Die Einzigartigkeit der Häuser wird nicht nur durch die städtische Architektur mit den Apartment Blocks im Gegensatz zum ländlichen Hausbau hervorgehoben, sondern erhält durch die grünfarbigen Dächer einen ganz besonderen Stellenwert. Edle Restaurants und Dinner Partys in Klubhäusern schmücken die Fassade der neuen Stadtgebäude. Hinzu kommen Parks und Ornamente, welche das pompöse Leben der Investoren im Viertel passend widerspiegeln.

Wohlstand als letzte Produktionskette

Wie stellt man jemanden zufrieden, der bereits alles hat, was er braucht. Doch trotzdem herrscht weiter Nachfrage, die es, wie aus Anno gewohnt, in Form von Bedürfnissen zu befriedigen gilt. Die Investoren verfügen bereits über ganze Flotten und riesige Fabriklandschaften. Deshalb fordern sie die exotischsten Güter und technische Wunderwerke. Wenn sie diese in Besitz genommen haben, geben sie unter Freunden und beim Treffen mit Geschäftspartnern ordentlich an.

Auch hier gibt es Abstufungen. Nicht jeder Investor fordert sofort das luxuriöseste Produkt, dass auf dem Markt zu bekommen ist. Nachdem der Geldadel zunächst gemäßigte Nachfragen stellt, stellen spätere Technologien für jeden Spieler eine spezielle Herausforderung dar. So beginnt ihr wertvolle Juwelen zu sammeln und arbeitet euch bis zu den Grammofonen, Motorwagen und weiteren technologischen Wunderwerken voran.

Die Weltausstellung

Neben der Rivalität durch andere Konzerne und vor Geld und Stärke protzenden Flotten gibt es auch die Weltausstellung. Dort vermag nur der beste Spieler Gegner, Verbündete und die breite Masse zugleich zu beeindrucken. Diese übernehmen nämlich die Patenschaft eurer Veranstaltung und unterstützen euch. Von ihnen hängt dann ab, wie schnell ihr eure Veranstaltung vorbereiten könnt und wie oft diese vonstattengeht.

Trailer von der E3 2018