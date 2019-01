Anthem: 10 Minuten Gameplay mit voller Nebenmission

Es gibt mehr Gameplay zum bald erscheinenden Anthem. Das Video zeigt eine komplette Nebenmission namens „Hidden Depths“ aus BioWare’s Shared World-Shooter.

Im Rahmen von IGN First haben EA und BioWare einmal mehr exklusives Gameplay für Anthem präsentiert. Dieses mal bekommen wir eine nahezu komplette Nebenmission zu sehen. Hier beauftragt der Charakter Matthias die Spieler, ein Manuskript für ihn zu finden.

Natürlich passt eine komplette Mission nicht in ein 10 Minuten-Video, dafür hat man das Video so heruntergeschnitten, dass ihr in dieser Zeitspanne möglichst alles Wichtige aus der Mission zu sehen bekommt.

So seht ihr im Video nicht nur mehr vom Colossus- und Interceptor-Javelin. Außerdem enthalten sind eine Unterwassersektion und ein kleiner Bosskampf gegen einen ziemlich HEIßEN Riesen.

Am 22. Februar wird Anthem für Xbox One, PS4 und PC erscheinen. Solltet ihr aber nicht so lange warten wollen, könnt ihr schon ab Ende des Monats eine Demo spielen. Vorbesteller werden vom 25. bis 27. Januar dran sein, für alle anderen wird die Demo am 01. Februar freigeschaltet werden. Mit dieser könnt ihr bis zum 03. Februar spielen.