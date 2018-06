ARK: Survival Evolved erscheint am 14. Juni für iOS und Android

Eines der besten Survival Spiele kommt zurück und erobert die mobile Welt. Ab dem 14. Juni müsst ihr auch auf den Smartphones um euer Überleben kämpfen. Zu erwarten sind dieselben Features wie auf dem Konsolen- und PC-Spiel.

Studio Wildcard kündigt mobilen Ableger an

Macht euch bereit, den ab nächster Woche ist es soweit: Die Dinos kommen. Und dieses Mal nicht gemütlich für die Unterhaltung im Wohnzimmer, sondern für die Bahn- oder Busfahrt zwischendurch. Die erste offizielle Ankündigung der Entwicklung des mobilen ARKs fand im März dieses Jahres statt.

Die mobile Version von ARK: Survival Evolved wird kostenlos und für alle iOS- sowie Android-Geräte verfügbar sein. Entwickelt von War Drum Studios gibt es jede Menge Features, die optimiert und speziell für das Handy kreiert wurden. Die Urzeitgestalten machen die ursprüngliche Inselmap wieder unsicher. Wie wir es aus ARK gewohnt sind, müssen wir uns gegen über 80 Kreaturen behaupten. Außerdem werden wir weitgehend alle Monster an Land, in der Luft und in der See zähmen können.

We are happy to announce that ARK: Survival Evolved will release worldwide on iOS & Android on June 14th! #ARKmobile pic.twitter.com/cbXUDmTGZ2 — ARK: Survival Evolved (@PlayARKMobile) 6. Juni 2018

Trotz derselben Features auch Unterschiede

Zwar könnt ihr mit bis zu 60 Teilnehmern auch auf dem Smartphone im Multiplayer spielen, aber ihr werdet nicht mit Spielern anderer Plattformen kooperieren können. Anders als beim Crossover der Konsolen- und PC-Versionen bleiben die mobilen Spieler unter sich.

Zusätzlich zur kostenlosen Fassung gibt es auch eine kostenpflichtige Version. Sie gewährleistet, dass ihr ohne Werbung und mit reservierten Server-Slots spielen könnt. Das Ganze nennt sich Primal Pass und kostet euch 3,99 Euro im Monat oder 34,99 Euro im Jahr.

Alle Features in der Übersicht:

Zähmen: Nutzt gerissene Strategien und Taktiken, um euch mit den urzeitlichen Kreaturen anzufreunden, sie zu reiten und zu züchten und streift durch das dynamische und persistente Ökosystem über Land, See, Luft und sogar im Untergrund.

Nutzt gerissene Strategien und Taktiken, um euch mit den urzeitlichen Kreaturen anzufreunden, sie zu reiten und zu züchten und streift durch das dynamische und persistente Ökosystem über Land, See, Luft und sogar im Untergrund. Entdecken : Bringt seltene Entwürfe und Entdecker-Notizen geschrieben von vorherigen Bewohnern ans Licht. Darin werden die Details der mysteriösen Kreaturen der Insel und ihre Vorgeschichte beschrieben.

: Bringt seltene Entwürfe und Entdecker-Notizen geschrieben von vorherigen Bewohnern ans Licht. Darin werden die Details der mysteriösen Kreaturen der Insel und ihre Vorgeschichte beschrieben. Anfertigen und bauen : Benutzt alle nur erdenklichen Mittel – Überleben, Waffen anfertigen, Kleidung, Gegenstände, baut Zufluchtsorte, Dörfer und sogar große Städte.

: Benutzt alle nur erdenklichen Mittel – Überleben, Waffen anfertigen, Kleidung, Gegenstände, baut Zufluchtsorte, Dörfer und sogar große Städte. Pflanze an, ernte, baue, levele auf und individualisiere alles in visueller und funktionaler Hinsicht, einschließlich arbeitstechnisch erzeugter RPG-Statistiken über die Kreaturen, Charaktere, Ressourcen, Kleidung, Ausrüstung sowie primitive und moderne Waffen.

alles in visueller und funktionaler Hinsicht, einschließlich arbeitstechnisch erzeugter RPG-Statistiken über die Kreaturen, Charaktere, Ressourcen, Kleidung, Ausrüstung sowie primitive und moderne Waffen. Spielt alleine oder als Team um euer Überleben: Spielt mit bis zu 50 anderen Spielern oder macht Jagd auf sie in einer großflächigen Online Multiplayer First-Person Umgebung oder wählt den Einzelspieler-Modus, um euren Mut im Alleingang gegen die Welt zu testen.

Spielt mit bis zu 50 anderen Spielern oder macht Jagd auf sie in einer großflächigen Online Multiplayer First-Person Umgebung oder wählt den Einzelspieler-Modus, um euren Mut im Alleingang gegen die Welt zu testen. Tretet einem Stamm bei: Das „Stamm“-System ermutigt Kooperationen, indem ihr tatkräftige Teilnehmer dabei unterstützt, Ressourcen, Erfahrungspunkte, und Re-Spawns zu teilen.

Die PC-Version von ARK: Survival Evolved wurde im Juni 2015 veröffentlicht und erschien via Early-Access auf Steam. Zwei Jahre später im August 2017 erfolgte der Sprung auf die Konsole mit einer Retail-PC-Version für die PS4 und Xbox One. Jetzt dürft ihr bis zur Veröffentlichung der mobilen Version von ARK: Survival Evolved am 14. Juni 1018 mitfiebern.