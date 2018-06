Battlefield V: Start der Closed Alpha und neue Details zu Keys und Systemanforderungen

EA: Eigener Spiele-Streaming Service in Planung

Fifa in naher Zukunft nur noch als Stream? Das Konzept des Streaming-Dienstes für Spiele boomt aktuell. Amazon,Google, Facebook und Co, alle wollen ein Teil davon sein. Aber auch etablierte Publisher wie EA wollen ein Stück vom Küchen. Vor kurzem wurde bekannt, dass der kalifornische Spielehersteller wohl an einem eigenen Streaming Services für Spiele arbeitet. Neben Sony wäre EA dann der zweite große Anbieter in diesem Bereich, die bisher relativ zurückhaltend waren. Laut EAs CFO B